Ejerne af det nødlidende forsikringsselskab Qudos har torsdag indgivet en konkursbegæring i Sø- og Handelsretten. Det har fået Finanstilsynet til at åbne en hotline over for kunderne.

Forsikringsselskabet Qudos er torsdag blevet erklæret insolvent af sine likvidatorer, hvilket har fået ejerne bag det omstridte selskab - New Nordic Advisors - til at indgive en konkursbegæring i Sø- og Handelsretten.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finanstilsynet.

Konkursen betyder, at kunderne ikke længere kan anmelde skader til Qudos Insurance. I stedet skal de anmelde dem til enten Garantifonden eller konkursboet, hvor Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten er blevet udnævnt som kurator.

Derudover har Finanstilsynet åbnet en hotline på telefonnummer 41933500, hvor kunderne kan stille spørgsmål om konkursen i Qudos.

Selskabet har igennem længere tid forsøgt at få styr på økonomien, men gik i begyndelsen af december i en såkaldt solvent likvidation i et forsøg på at afvikle forretningen uden tab for kreditorerne.

Torsdagens konkursbegæring viser, at det ikke lykkedes.

Dermed er et omstridt erhvervseventyr efter alt at dømme slut. Således har Qudos kørt med store millionunderskud i flere år, hvilket i 2017 førte til et påbud fra Finanstilsynet, som mente, at forsikringsselskabet havde afsat 700 mio. kr. for lidt til fremtidige erstatninger.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Qudos og New Nordic Advisors.



Kurator Boris Frederiksen har endnu ikke dannet sig et overblik over Qudos kartotek, men oplyser til Finans, at »en væsentlig del« af kunderne og dermed de 300.000 aktive policer i selskabet har hjemme i udlandet.

Derfor handler det om at få Qudos erklæret formelt konkurs inden nytår, da en ny lov vedtaget af Folketinget betyder, at Garantifonden herefter ikke længere dækker udenlandske kunder.

Samtidig har Boris Frederiksen først og fremmest fokus på, at skadesummen ikke må eksplodere som følge af konkursen. Af samme grund vil han nu tage fat i Qudos eksisterende skadebehandlere med henblik på at forlænge aftalen med dem i og med, at de kender kundernes skadeshistorik og er vant til at håndtere anmeldelserne.

»Det foregår helt lavpraktisk ved, at vi forhandler betalingsaftale på plads, der rækker til tiden efter konkursen,« siger Boris Frederiksen.

Qudos Insurance er tilstede i et dusin lande, hvor der typisk er tilknyttet én skadesbehandler pr. forsikringstype.