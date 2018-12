Fætter BR erklæret konkurs

Et katastrofalt dårligt julesalg betyder, at Top-Toy, selskabet bag legetøjskæden Fætter BR, er erklæret konkurs. Tusindvis af medarbejdere bliver fyret.

Den danske legetøjsgigant Top-Toy, der står bag Fætter BR og Toys’R’Us i Norden, er erklæret konkurs. Det bekræfter selskabet i en meddelelse.

Top-Toy kom i slutningen af november under rekonstruktion, efter at et katastroferegnskab havde afsløret milliardunderskud og en voldsom gæld.

Men trods ihærdige anstrengelser er det ikke lykkedes at redde Top-Toy. Selskabets rekonstruktører har bl.a. forsøgt sig med frasalg, men forgæves.

»I dag må vi erkende, at vi på grund af et svigtende julesalg ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen,« udtaler Top-Toys adm. direktør, Per Sigvardsson, i meddelelsen.

Fredag eftermiddag er rekonstruktørerne, advokaterne Søren Aamann Jensen og John Sommer Schmidt, i gang med at underrette de tusindvis af medarbejdre, der nu bliver fyret.

»Det er julesalget, der er gået langt værre, end vi havde forventet. Derfor er det endt i en konkurs. Nu er vi i gang med at underrette medarbejderne, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvor mange af de i alt 3.500 ansatte, der mister jobbet,« siger kommunikationsrådgiver Lars Bo Kirk på vegne af Top-Toy.

Det er kun en uge siden, at ledelsen af Top-Toy sammen med rekonstruktørerne sad i Sø- og Handelsretten i København og erklærede, at de troede på en rekonstruktion.

Konkursbegæringen betyder, at ledelsen af Top-Toy i dag er blevet overtaget af et kuratel, der nu får til opgave at realisere flest mulige værdier.



»Vi begynder nu en dialog med kreditorerne om, hvordan boet skal håndteres. Vi kan dog oplyse, at visse butikker vil holde åbent, så kunder kan bytte varer til andre varer til udgangen af december,« siger advokat Søren Aamann Jensen fra Kromann Reumert.

Top-Toy, som er ejet af kapitalfonden EQT med 75 pct. og af stifterfamilien Gjørup med 25 pct., måtte dagen før julemånedens begyndelse, den 30. november, kaste håndklædet i ringen og et katastrofalt dårligt regnskab ud til offentligheden.



En perfekt storm af ulykker - et kuldsejlet nyt it-styringssystem, kunder der fravælger meget af det fysiske legetøj til fordel for digitale spil, og Top-Toys egen mangel på en effektiv onlinebutik fik ledelsen til at nedskrive værdien af selskabets værdi med 1,6 mia. kr.

Det sammen med en negativ drift gav et samlet underskud på 2 mia. kr. og en højrød negativ egenkapital. Det fik ejerne sammen med de store kreditorer, bankerne, til at forsøge sig med en rekonstruktion, som altså nu er mislykkedes.

Selskabet skylder banker og kreditinstitutioner omkring 1,8 mia. kr., og dertil kommer gæld til leverandørerne, altså legetøjsproducenterne.