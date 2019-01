Flere af verdens allerrigeste er begyndt at lægge arbejdet fra sig i måneder ad gangen, skriver The Guardian.

Den ene procent - den rigeste del af klodens befolkning - har angiveligt fået smag for oplevelser, der ligger langt fra deres stressende hverdag. Ifølge The Guardian holder de superrige nemlig i stigende grad sabbat fra deres virke på magtens tinder for at dykke med hajer, tage på opdagelse efter sjældne dyrearter eller mærke suset fra rigtige menneskers hverdag.

»Det er en kæmpe trend,« siger Tom Barber, grundlægger af rejsebureauet Original Travel, til The Guardian.

Trenden, tilføjer han, indebærer bl.a., at miliardærer tager deres familie med ud i den virkelige verden for at se »hvordan rigtige mennesker lever«.

»De ønsker at give deres børn et indtryk af noget ægte, men på en tryg og sikker måde,« siger Tom Barber, som angiveligt har arrangeret 80 sabbatrejser á mindst en måneds varighed i løbet af det seneste år.

Trenden skulle også være bemærket blandt flere rejsebureauer i USA.

Jack Ezon, direktør i Ovation Travel Group i New York, siger til The Guardian, at hans selskab har arrangeret 50-60 såkaldte sabbatrejser, heriblandt 5-10 af et års varighed.

Formålet med rejserne kan være vidt forskellige, forklarer Tom Barber. For nogle handler det om at forsøge at ændre livsstil, andre ser det som en mulighed for at tilbringe mere tid sammen med familien, og så er der dem, der samler på oplevelser, de kan prale af.

»De ønsker at bruge deres penge på at åbne døre, som almindelige mennesker ikke kan åbne - og at fortælle deres venner om det. Hvis du hører til blandt de allerrigeste i verden, bliver du et konkurrencemenneske,« siger Tom Barber.