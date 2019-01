Stort landbrug er gået konkurs - politiker er medejer

Viderupgaard kunne for et halvt år siden præsentere sit bedste resultat i en årrække. Men landbruget manglede bankkredit, og nu er det taget under konkursbehandling.

Det store nordjyske landbrug Viderupgaard, der har Aalborg-skolerådmand Tina French Nielsen (V) som medejer, er taget under konkursbehandling.

Det fremgår af en registrering i Statstidende. Konkursen bliver bekræftet af Rune Hyllested fra Storm Advokatfirma, der er indsat som kurator.

»Jeg har ikke så meget at sige på nuværende tidspunkt, da vi er i gang med at danne os et overblik over boet og samtidig skal sørge for, at produktionen opretholdes,« siger han til Finans og forklarer, at han ikke har yderligere bemærkninger.

Som Rune Hyllested nævner, driver Viderupgaard A/S landbrug på fire gårde omkring Nibe, hvor der holdes mælkekvæg. Derudover har Viderupgaard et markbrug på 457 hektar, hvor der produceres grovfoder til kvægbesætningen.

Finans har været i kontakt med Tina French Nielsen, der ejer Viderupgaard sammen med sin familie. Men hun forklarer, at hun ingen kommentarer har.

Men af regnskabet fremgik det også, at der var tvivl om Viderupgaaards fortsatte drift.

»Ledelsen fortsætter søgningen efter finansiering for at sikre selskabets fortsatte eksistens. Ledelsen tror, det vil lykkes at finde den nødvendige finansiering af den løbende drift og en vedvarende løsning af den økonomiske situation,« stod der i regnskabet.

Landbruget havde i hele regnskabsåret kørt uden aftale med en bank om finansiering af den løbende drift.

Jyske Bank varetog landbrugets pengestrømme fra driften, men landbruget havde ingen kassekredit, fremgår det af regnskabet.

Til gengæld havde Jyske Bank indvilget i ikke at forrente den gæld, som Viderupgaard havde i banken.

Viderupgaards langfristede gæld var på 86 mio. kr. ved udgangen af det seneste regnskabsår.

Viderupgaard beskæftigede gennemsnitligt 11 fuldtidsansatte i det seneste regnskabsår.