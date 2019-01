Ikonisk skyskraber er sat til salg

Takket være et skjult spir blev Chrysler Building i 1930 verdens højeste skyskraber. Nu er bygningen sat til salg.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Skyskraberen Chrysler Building, som har været en del af New Yorks skyline i næsten 90 år, er nu sat til salg.

Chrysler Building var i en periode verdens højeste skyskraber, og har siden 2008 været ejet af en investeringsfond fra Abu Dhabi og et ejendomsmæglerfirma. Ifølge CNN har ejerne nu sat skyskraberen til salg.

En talsmand for investeringsfonden udtaler til CNN, at der er tale om »en ikonisk bygning med en enorm værdi for den rigtige køber.«

Ifølge Reuters er det investeringsfonden fra Abu Dhabi, der er majoritetsaktionær i skyskraberen. Fonden betalte i juli 2008 angiveligt 800 mio. dollars for sin ejerandel på 75 pct. i skyskraberen. Købet fandt sted, lige før finanskrisen eksploderede og fik boligpriserne i USA til at styrtdykke.

Chryslerbygningen var hovedkontor for den amerikanske bilkoncern af samme navn frem til 1953. Bygningen var dengang ejet af og navngivet efter koncernes chef Walter Chrysler.

Byggeriet af Chrysler Building blev indledt i slutningen af 1920'erne på et tidspunkt, hvor skyskraberne nærmest skød op af jorden som paddehatte på Manhattan.

Chrysler var på det tidspunkt USA's tredjestørste bilkoncern og selskabets ejer havde et klart mål om, at selskabets skulle have hovedkontor i verdens højeste skyskraber.

Flere andre bygherrer havde lignende ambitioner, og en række byggeprojekter blev løbende udvidet og forhøjet for at overgå konkurrenterne. Walter Chryslers joker var et 38 meter højt spir, som i al hemmelighed blev konstrueret inde i bygningen og først skudt i vejret til allersidst. På det tidspunkt havde de nærmeste konkurrenter til titlen afsluttet deres byggerier, og takket være spiret voksede Chryslerbygningen til 319 meter og tog titlen som verdens højeste.

Glæden blev dog kort, for i nærheden var byggeriet af Empire State Building i fuld gang, og her kunne arkitekten nå at justere byggeriet, så der blev lagt ekstra etager og et spir på. Efter knap et år måtte Walter Chrysler dermed afgive titlen som ejer af verdens højeste bygning.

Chrysler Building er i dag kun den ottendehøjeste bygning i New York. Nummer et er den nye skyskraber One World Trade Center på 541 meter. På verdensplan er det skyskraberen Burj Khalifa i Dubai, der indtager førstepladsen med 828 meter.