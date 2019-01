Tranekær Gods har fået ny medejer, da greveparret Ahlefeldt-Laurvig har fået hjælp fra naboen.

Det danske gods Tranekær, der går tilbage til 1200-tallet og er det ældste verdslige beboede hus i Danmark, er reddet fra sine økonomiske problemer.

Greveparret Christian og Mette Ahlefeldt-Laurvig har således fået en håndsrækning fra ejeren af de to nabogodser. Det er milliardærarvingen Caspar Sophus Jebsen, som ejer godserne Charlottenlund og Nedergaard på Langeland, hvor også Tranekær ligger.

Caspar Sophus Jebsen bliver medejer i et nystiftet aktieselskab, der får Christian Ahlefeldt-Laurvig som direktør.

»Det er ingen overdrivelse, at det er en ægte glædens dag for alle os på Tranekær Gods. For ikke alene har vi fået en ny, kompetent og økonomisk solid medejer; vi fjerner samtidig den gæld, som i mange år har stået i vejen for, at vi kunne udvikle Tranekær Gods,« siger Christian Ahlefeldt-Laurvig i en pressemeddelelse.

Den hidtidige gældsbyrde på Tranekær har betydet, at banken havde indflydelse på godsets beslutninger. Men det er altså slut nu.

»Den kendsgerning, at jeg nu kan koncentrere mig om at udvikle Tranekær Gods, har allerede frigivet kolossale mængder af ny energi. Og når vi så samtidig kan glæde os over, at Tranekær Gods inden længe vil få et vedligeholdelsesmæssigt og samtidig synligt løft – ja, så synes jeg egentlig, at begrebet ’win-win-situation’ passer helt perfekt her,« siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Ifølge Henrik Uldall Borch, der administrerer Jebsen-familiens investeringer i Danmark, fandt parterne hurtigt hinanden, da familierne første gang drøftede den fastlåste situation i maj 2018.

»Det er jo mennesker, vi i forvejen kender, har samarbejdet med, og som vi har stor respekt for og tillid til. Derfor kunne vi også hurtigt få øje på en række oplagte fordele ved at gå ind som medejer af Tranekær Gods,« siger han.

Caspar Sophus Jebsen er søn af milliardæren Hans Michael Jebsen, der driver familiens handelsfirma i Hong Kong.

Ahlefeldt-slægten har ejet Tranekær Gods i næsten 400 år. Det er muligt at booke ophold og kurser på godset.