Her er Carlsbergs nye guldåre: Én alkoholfri øl kan give samme gevinst som en hel sixpack

Carlsberg har fundet et lille hjørne af ølmarkedet, hvor væksten sprinter, og profitterne sprudler. Konkurrenterne har dog ikke tænkt sig at overlade alt guldet i minen til danskerne.

Carlsberg henter solide profitter i det vildtvoksende marked for alkoholfri øl. I kapløb med ærkerivalerne satser det danske bryggeri hårdt på at sætte sig på de svulmende avancer, i takt med at flere borgere globalt vælger det ædruelige alternativ.

I lande med høje alkoholafgifter, herunder lande som Rusland og Sverige, bidrager de alkoholfrie øl nemlig med langt større gevinster til bundlinjen end almindelig øl.

»På grund af alkoholafgifterne skal vi nogle steder sælge seks almindelige pilsnere for at lave samme penge, som når vi sælger én alkoholfri øl. Alt efter afgifterne er forholdene forskellige. Men jeg vil ikke afvise, at det er en god forretning allevegne, ikke mindst i et land som Rusland,« siger Shawn Gallegly, chef for Carlsbergs alkoholfrie bryg.



Den alkoholfrie øl er fortsat et meget lille marked, der på globalt basis udgør omkring 2 pct. af den samlede volumen, men der er fart på væksten. Således steg salget af Carlsbergs alkoholfrie øl i Vesteuropa med 58 pct. i Vesteuropa i tredje kvartal af 2018 i forhold til samme periode sidste år, mens mængden i Østeuropa sprang op med 35 pct.

Carlsberg får dog kamp til stregen på det alkoholfrie område. Også bryggerierne Heineken og Anheuser-Busch Inbev, som har lidt under samme udfordringer i Rusland, satser øge salget af alkoholfri øl - både på det afgiftstunge russiske marked og i resten af verden.



»Det er et meget profitabelt marked for bryggere, fordi de ikke betaler afgifter på øllet,« siger Trevor Sterling, analytiker hos Bernstein.

Anheuser-Busch Inbev satser på, at alkoholfrie øl og letøl under 3,5 pct. alkohol tilsammen udgør mindst 20 pct. af koncernens ølvolumener inden 2025.

I første omgang er konkurrencen dog positiv, mener Carlsberg. Rivalernes marketingbudgetter hjælper ifølge Shawn Gallegly nemlig med at få forbrugernes øjne op for, at alkoholfri øl som et sund og smagfuldt alternativ til almindeligt øl.