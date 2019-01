Kapitalfonden EQT har ifølge en ny regnskabsanalyse skudt over 1 mia. kr. i de konkursramte legetøjskæder Fætter BR og Toys'R'Us.

Kapitalfonden EQT står til at få en lussing i milliardklassen på grund af konkursen i legetøjsfirmaet Top-Toy, der står bag Fætter BR og Toys’R’Us.

Det viser en gennemgang af koncernens regnskaber, som finansrådgiver Alfred Grinderslev har lavet for Finans. EQT vil hverken be- eller afkræfte, at tabet står til at runde 1 mia. kr., men ifølge en anonym kilde med kendskab til processen er analysen korrekt.

Hidtil har EQT hemmeligholdt, hvor mange penge kapitalfonden skød ind i Top-Toy, da den købte 75 pct. af virksomheden for godt tre år siden. Der har været spekuleret i, at kapitalfonden ville slippe forholdsvis billigt fra konkursen, fordi langt det meste af købet blev finansieret af banklån. Men det er ikke tilfældet ifølge Alfred Grinderslev, der konkluderer, at kapitalfonden skød 900 mio. kr. ind i holdingselskabet, som overtog Top-Toy.

Det eneste, en kapitalfond har, er sit ry og rygte, og der skal meget til, før man smider nøglerne. Robert Spliid, lektor på CBS

Efterfølgende har ejerne skudt 175 mio. kr. i selskabet, og dertil kommer ifølge EQT en yderligere kapitaltilførsel, som man dog ikke vil oplyse størrelsen af. Da EQT står for 75 pct. af de efterfølgende indskud, har kapitalfonden samlet set mere end 1 mia. kr. i klemme i legetøjskonkursen.

I øjeblikket kæmper kuratorerne for at få mest muligt ud af konkursboet, men kapitalfondens problem er, at en lang række kreditorer står foran i køen med krav på 1,8 mia. kr. Allerforrest står bankerne, der bl.a. har sikret sig virksomhedspant i hele varelageret.

Fætter BR's historie 1950: Børge og Edith Rasmussen åbner kiosk i Roskilde.



1963: sønnerne Bjarne og Henrik Gjørup åbner Første BR butik i Roskilde.



1981: BR bliver til Fætter BR.



1990: Skifter navn til Top-Toy.



2015: Ejerfamilie sælger 75 pct. til EQT.



2018: Top-Toy går konkurs den 28. december.



Ifølge rekonstruktionsplanen fra den 30. november vil konkursboet ikke være mere end 325 mio. kr. værd. Dermed er det ikke umiddelbart muligt for EQT at redde noget af investeringen hjem.



Tabet ender i sidste ende hos danske pensionskasser og andre investorer, som har skudt penge i den EQT-fond, som købte Top-Toy. Tabet udgør dog kun ca. 2 pct. af fondens samlede formue på ca. 50 mia. kr.

Ifølge Robert Spliid, lektor ved CBS og PhD med speciale i kapitalfonde, er det ikke den tabte milliard, der gør mest ondt på EQT.

»Det eneste, en kapitalfond har, er sit ry og rygte, og der skal meget til, før man smider nøglerne. Det kan godt være, at bankerne kan leve med det, men det er klart, at der bliver skrevet om det i pressen, og internationale investorer vil kunne se, at EQT får dårlig omtale,« siger Robert Spliid.