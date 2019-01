Dansk møbelklassiker ramt af konkurs

For anden gang på fem år er firmaet bag AtBo-reolen gået konkurs.

I disse dage bliver den danske møbelklassiker AtBo-reolen ikke produceret.

For firmaet bag reolen, At-Bo Furniture A/S, er taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Roskilde. Arbejdet er indstillet, og alle ansatte på snedkeriet i Havdrup og virksomhedens showroom i København er foreløbigt sendt hjem.

Ifølge advokat Nicolai Dyhr fra firmaet Horten, der er kurator i konkursboet, har virksomheden været drevet med for høje omkostninger.

»Der er oparbejdet en del restancer, herunder til Skat. Ved månedsskiftet var der ikke penge til lønningerne. Derfor valgte ledelsen i enighed at begære selskabet konkurs,« siger han.

Kuratoren vil nu arbejde på at få solgt hele eller dele af At-Bo Furniture, hvis historie strækker sig tilbage til 1967.

»Vi arbejder nu på at sælge hele eller dele af virksomheden bedst muligt med det formål at minimere tabet for kreditorerne og redde arbejdspladserne. Vi er i dialog med en række seriøse køberemner og forventer at afhænde virksomheden via en budrunde,« siger han.

I sommeren 2014 gik virksomheden bag AtBo-reolen konkurs. Dengang blev virksomheden kørt videre med nyt navn, nye ejere og ny ledelse.

Men nu knap fem år senere er det altså foreløbigt slut, fordi der ikke var den nødvendige tålmodighed i ejerkredsen. Det forklarer Henrik Lykke Appelquist, adm. direktør i og medejer af At-Bo Furniture.

»Vi var meget tæt på at rejse den nødvendige kapital. Investorerne satte imidlertid nogle betingelser for deres fortsatte investering, som selskabet ikke var i stand til at kunne indfri på kortsigt,« skriver han i en mail til samarbejdspartnere om konkursen, som han har videresendt til Finans.

To gange i 2018 har møbelvirksomheden fået i alt 3,5 mio. kr. i frisk kapital fra sin ejerkreds, der tæller en række mangemillionærer, heriblandt den tidligere Nianet-topchef Rasmus Helmich.

At-Bo Furniture havde i 2017 et underskud efter skat på 2,8 mio. kr. og oplevede i begyndelsen af 2018 et trægt marked, hvilket førte til lavere omsætning.

Ifølge Henrik Lykke Appelquist blev udviklingen vendt i efterårsmånederne. Alligevel førte det i sidste uge til en konkursbegæring.

Henrik Lykke Appelquist håber i løbet af de kommende uger, at det lykkes at genrejse møbelvirksomheden.