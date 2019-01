Fætter BR-navnet overlever: Købt af Salling Group

Landets største dagligvarekoncern har købt konkursramte Top-Toys danske varelager og rettighederne til Fætter BR-brandet.

Fætter BR-navnet vil fortsat eksistere i Danmark.

Det står klart torsdag morgen, da landets største dagligvarekoncern Salling Group har købt konkursramte Top-Toys danske varelager og IP-rettighederne til Fætter BR-brandet, der har eksisteret i mere end 50 år.

Aftalen omfatter ikke Toys "R" Us-brandet, der også er en del af Top-Toys konkursbo. Det oplyser Salling Group i en pressemeddelse.

Salling Groups topchef, Per Bank, kalder aftalen for strategisk vigtig i en tid, hvor konkurrencen på legetøjsmarkedet er taget til.

»Med aftalen sikrer vi, at legetøj fortsat er en vigtig del af kundernes indkøbsmuligheder i de fysiske butikker i hele landet, og at legetøjssalget ikke alene flytter over på udenlandske webshops. Hvordan BR-brandet på sigt vil blive anvendt, har vi ikke taget endelig stilling til endnu,« siger han i pressemeddelelsen.

Salling Group driver kæderne Netto, Føtex og Bilka. Det er især i de to sidstnævnte kæder, at Salling Group ser et potentiale for det opkøbte varelager fra Top-Toy.

Dagligvarekoncernen overtager ikke det samlede konkursbo efter Top-Toy. Derfor omfatter aftalen heller ikke overtagelse af fysiske butikker eller medarbejdere.

»Det er beklageligt, når kompetente medarbejdere i branchen mister deres arbejde efter butikslukninger. Med 1500 ledige jobs i Salling Group er der forhåbentlig muligheder for mange af TOP-TOY’s dygtige medarbejdere hos os. Indtil da sikrer vi med denne handel, at rettighederne til et hæderkronet dansk brand forbliver på danske hænder,« siger Per Bank.

Allerede onsdag eftermiddag skrev Børsen, at Salling Group ville købe store dele af Top-Toys' konkursbo.

Ingen ville dog bekræfte handlen, som altså nu er blevet officiel.

Top-Toy kom allerede den 30. november med den overraskende melding, at den ville bede skifteretten om at gå i rekonstruktion. Anledningen var et årsregnskab, hvor det havde været nødvendigt at nedskrive værdien af Top-Toys værdier så voldsomt, at egenkapitalen i selskabet var glødende negativ.

Under intense forhandlinger, der foregik frem til kl. 2:30 om morgenen den 30. november, kunne storaktionæren EQT og familien Gjørup ikke enes med bankerne om hhv. hvor mange penge selskabet kunne låne, og hvor meget mere kapital de to ejere var villige til at skyde ind.

Med en rekonstruktion var planen at rydde så meget op, lukke tabsgivende butikker og fyre flere hundrede medarbejdere, at der tilbage var en sund forretning, der kunne drives videre med overskud.

Men efter et elendigt julesalg måtte de advokater, der stod for rekonstruktionen, skifte titel den 28. december og være kuratorer over konkursboet Top-Toy.