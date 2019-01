Dyrberg/Kern har oplevet en »markant nedgang« i salget og har måttet skære næsten halvdelen af sine ansatte væk.

Smykkefirmaet Dyrberg/Kern, der er ejet af duoen Henning Kern og Gitte Dyrberg, har netop offentliggjort et årsregnskab af de mere opsigtsvækkende.

For ikke nok med, at virksomheden har et dundrende underskud på 39,5 mio. kr. og har oplevet »markant nedgang« i salget, så har Dyrberg/Kern også måttet lave en større omorganisering og ændre strategien.

Væk er omkring halvdelen af de ansatte, og flere underskudsgivende aktiviteter er afviklet. Derudover har selskabet foretaget større nedskrivninger, heriblandt af varelageret, og bankgælden er blevet indfriet.

Ja, og så har ejer-duoen såmænd også stillet ansvarlige lån til rådighed for at sikre driften og samtidig sat den virksomhed til salg, som de stiftede i 1985.

»Selskabets brand betragtes som det største aktiv, og der forhandles helt eller delvis på et salg af virksomheden til nye ejere,« står der i det nye regnskab fra Dyrberg/Kern.

På baggrund af den omstrukturering, smykkevirksomheden har været igennem, forventer Dyrberg/Kern at kunne varetage sine forpligtelser og have profitabel drift fremover.

»Selskabet har via større besparelser, realisering af varelager samt generelt omlægning af organisation og salgskanaler fået skabt et grundlag for at drive selskabet videre, uden at der er behov for yderligere kapital,« skriver virksomheden i sit regnskab.

Dyrberg/Kern blev etableret i 1985, da de to designere Henning Kern og Gitte Dyrberg mødte hinanden på designskolen i København og kom på at lave sæsonkollektioner med smykker til kvinder på samme måde som inden for tøjbranchen.

Det blev en kæmpe succes, og Dyrberg/Kern besluttede - efter en række store millionoverskud - at etablere datterselskaber i en række lande, heriblandt Tyskland, Holland, Spanien og Kina, ligesom firmaet lancerede en herrekollektion og begyndte at sælge solbriller.

Ud over parløbet om selskabet var Gitte Dyrberg og Henning Kern også par i privatlivet gennem seks år. Men en dag fandt de ud af, at de ikke skulle være kærester længere.