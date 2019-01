Arbejdsretten skal snart tage stilling til, hvorvidt et flyselskabs brug af danske piloter ansat uden overenskomst trods fast bopæl og base i Danmark er i strid med reglerne. Sagen kan få konsekvenser for luftfartsindustrien i hele Europa, påpeger en ekspert.

Det er ulovligt for flyselskaber med base i Danmark at tilknytte piloter som selvstændige virksomheder via udenlandske selskaber uden om overenskomsten.

Sådan lyder den kontante melding fra piloternes faglige organisation, Flyvebranchens Personale Union, FPU, der har anlagt en sag i Arbejdsretten. Hos FPU anser man sagen som lige så principiel som den såkaldte Ryanair-sag fra 2015, og derfor vil fagforeningen nu have rettens ord for, at danske piloter skal være dækket af overenskomst.

»Vi har brug for at få afklaret lovligheden af, hvorvidt ”falske selvstændige” i overenskomstdækkede virksomheder med denne finte kan undtages fra lønmodtagerbegrebet,« siger Jan Gam, advokat i FPU.



Sagen er opstået som følge af det konkursramte flyselskab Primera Air, der ved siden af de fastansatte, overenskomstdækkede danske piloter brugte et tilsvarende antal danske piloter, der hver især var selvstændige virksomheder i det kendte skattely Guernsey. Herfra blev de via et bureau hyret af Primera Air til at arbejde eksklusivt for selskabet i Danmark.

Fakta om Ryanair-sagen Ryanair er et irsk lavprisflyselskab, etableret i 1985, og som i dag er blandt Europas største flyselskaber.



Efter en årrække med en base i Billund uden konflikt med fagbevægelsen, annoncerede selskabet, at man i marts 2015 ville etablere ruter fra København til flere europæiske storbyer og derfor oprette baser.



Fagbevægelsen, som kan indgå overenskomst med flyselskaber, der har baser i landet, forsøgte at forhandle en aftale med Ryanair. Irerne mente, at de var underlagt irsk lovgivning, ikke dansk.



Efter en stribe mislykkede forsøg, oprettede Ryanair sin base og begyndte flyvningerne som planlagt i marts.



Det medførte strejker og konflikter i Københavns Lufthavn, og sagen endte i Arbejdsretten. 1. juli 2015 fastslog retten, at konflikten var lovlig, og 17. juli nedlagde Ryanair basen.



EU-domstolen fastslog i en ny Ryanair-sag i 2017, at det er de nationale lovgivninger, der afgør løn- og arbejdsrelaterede spørgsmål.



Ryanair er i dag et af de flyselskaber, der flyver flest folk til København, og selskabet har luftet nye planer om at oprette base i København.



Dermed gik Guernsey-piloterne glip af de løn- og ansættelsesvilkår, som de øvrige fastansatte piloter var sikret før konkursen. Det er social dumping og i direkte strid med EU’s såkaldte ”hjemmebasebegreb”, mener FPU, der har overenskomster med over 20 flyselskaber i Danmark.

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen vurderer, at sagen kan blive principiel, hvis FPU får medhold.



»Så vil det blive fastslået, at de danske regler gælder. Vi ser flere steder, især i luftfartsbranchen, at arbejdsgivere prøver at undslå sig et ansvar, fordi der er en hård konkurrence og fokus på omkostninger,« siger han og tilføjer, at en fast base, som Primera Air havde, er en god indikation på, at danske regler bør gælde.

Hvis sagen går FPU’s vej, er det meningen, at dets europæiske søsterorganisationer, der har lignende sager, skal bruge dommen aktivt til at bekæmpe lignede forhold i andre lande. Og det er normalt muligt, vurderer Jens Kristiansen, der er professor i EU-ret ved Københavns Universitet.

»Der er nogle forbehold, men udgangspunktet efter EU’s domsforordning er, at domme afsagt i et EU-land kan finde anvendelse i et andet EU-land.«

FPU’s modpart i Arbejdsretten, arbejdsgiverorganisationen DI, har sidste frist torsdag for at aflevere et modsvar i retten, som herefter skal bearbejde sagen. DI ønsker dog ikke at udtale sig i den verserende sag.