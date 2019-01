Sælg den skrantende speditør Damco og få polstret kistebunden med pengene, lyder opfordringen til Mærsk fra investorer og analytikere.

For A.P. Møller-Mærsk er der ikke meget fidus i at beholde sin pressede speditionsforretning, Damco.

Det mener en håndfuld analytikere og investorer, som anbefaler den danske shippingkoncern at skille sig af med Damco.

»Damco er så llle en del af forretningen, at det ikke giver mening at beholde det. Der er stadig usikkerhed omkring balancen, så det smarte ville være at sælge,« siger David Kerstens, analytiker hos den amerikanske investeringsbank Jefferies.

Flere analytikere vurderer, at et salg af speditionsforretningen kan indbringe »nogle hundrede millioner dollars«, men prisen vil være afhængig af køberens muligheder for at presse Damcos sløje resultater i vejret.

»De har i mange år forsøgt at forbedre forretningen, og det har i bedste tilfælde været med middelmådig succes. Der er nogle strukturelle problemer, der medvirker til, at speditionsbenet ikke er profitabelt nok, hvilket betyder, at det giver mening at sælge det fra,« siger Sindre Sørbye, porteføljeforvalter for Arctic Fund Management, en norsk investor med 14 mia. norske kroner i forvaltning.

I 2016 valgte Mærsk at ændre sin strategi; olieaktiviteterne skulle sælges fra, og man skulle forvandle sig til en integreret transport- og logistikkoncern. Som led i den ændring besluttede Mærsk sidste år at sluse de dele af Damcos logistikaktiviteter, som ikke omfatter spedition, ind i Mærsks kerneforretning.

Selve speditionsforretningen, der omsætter for et ikke-specificeret milliardbeløb, hænger derfor nu på siden af kerneforretningen som et afkoblet led.

Synergierne er forsvindende små, og kun en lille andel af Mærsks containere bliver fragtet via Damco, der hvert år håndterer 5-600.000 tyvefodscontainere. Samtidig konkurrerer Damco med verdens største speditører, som er storkunder hos containerrederiet, og det kan give interessekonflikter.

»De bliver nødt til at tænke stort og købe Panalpina eller lignende, eller bare droppe det,« siger Johan Eliasson, analytiker hos finanshuset Kepler Cheuvreux.



Mærsk afviser at kommentere på, hvorvidt koncernen vil sælge Damco eller ej.