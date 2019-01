TV2's mangeårige direktør Merete Eldrup stopper, oplyser TV 2. Hun vil fremover fokusere på en bestyrelseskarriere.

Efter 11 år på posten er det slut.

TV 2’s adm. direktør Merete Eldrup har tirsdag meddelt tv-stationens bestyrelse, at hun ønsker at stoppe som direktør og i stedet forfølge en bestyrelseskarriere.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Merete Eldrup vil dog blive siddende i direktørstolen, indtil TV 2 har fundet en afløser.

»Vi har i løbet af 2018 fået etableret en tidssvarende og fokuseret strategi for TV 2, der skal sikre, at vi kan fastholde den stærke position, som TV 2 har opbygget de seneste 11 år med Merete Eldrup ved roret. Hun overtog i sin tid en økonomisk udfordret virksomhed, som hun sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne på TV 2 har fået vendt til et moderne mediehus, der publicistisk og finansielt udgør et solidt fundament for strategien,« siger TV 2´s bestyrelsesformand Jimmy Maymann.

55-årige Merete Eldrup blev udnævnt til adm. direktør for TV 2 i december 2007.

Årsregnskabet viste dengang et blodrødt underskud på 213,5 mio. kr., og Merete Eldrup igangsatte få måneder efter en omfattende spareplan, der betød store fyringsrunder og et delvist salg af TV 2 Radio.

Det seneste årsregnskab viste et årsresultat før finansielle poster og skat på 305 mio. kr.

»Jeg har elsket min tid på TV 2, og det er derfor også en meget svær beslutning, jeg har truffet. Jeg har dog den indstilling, at man har godt af at rykke sig selv nye steder hen, og selvom det kan være svært at finde den helt rette timing for den slags store beslutninger, så er nu et godt tidspunkt. Både for TV 2, som økonomisk, indholdsmæssigt og strategisk står rigtigt stærkt, og for mig selv. Jeg ønsker at være mere aktiv i bestyrelsesarbejde og tror på, at jeg vil få glæde af at skrue mit arbejdsliv sammen på en ny måde de kommende år,« siger Merete Eldrup.

Merete Eldrup besidder i dag allerede flere bestyrelsesposter i Nykredit Holding, Nykredit Realkredit, Gyldendal og Rambøll. Hun er desuden medlem af Realdanias Repræsentantskab.