Den globale handelskrig begynder at gøre ondt på Harley-Davidson, der forventer, at handelskrigen kan koste selskabet op til 120 mio. dollars, hvis den fortsætter langt ind i 2019.

Harley-Davidson er hårdt ramt på pengepungen af den globale handelskrig, og udsigterne for 2019 ser ifølge selskabet også dunkle ud, hvis handelskonflikten fortsætter.

Det viser den amerikanske motorcykelgigants seneste årsregnskab.

Harley-Davidson kom ud af 2018 med et resultat på 531 mio. dollars, hvilket faktisk er en lille stigning på knap 10 mio. dollars i forhold til året før.

Til gengæld har årets tre sidste måneder været hårde ved motorcykelproducenten. I fjerde kvartal kunne Harley-Davidson notere et resultat på kun 0,5 mio. dollars, hvilket er et markant fald i forhold til samme periode sidste år, der endte med et resultat på 8,3 mio. dollars.

Det er især de øgede tariffer, som æder Harley-Davidsons overskud. Alene i fjerde kvartal kostede tariffer selskabet 13 mio. dollars i bl.a. øgede produktionsomkostninger.

Harley-Davidson er i øjeblikket underlagt særtold på 25 pct. i EU og Kina, mens en række af de komponenter, som selskabet importerer til USA for at kunne producere sine motorcykler, også er ramt af særtold på mellem 10-25 pct.

John Olin, der er finansdirektør i Harley-Davidson, fortalte på en telekonference tirsdag aften, at selskabet regner med, at omkostningerne på grund af den globale handelskrig kan koste selskabet mellem 100 og 120 mio. dollars.

Ifølge Financial Times har motorcykelproducenten nu igangsat flere tiltag, der skal gøre selskabet mindre følsomt over for handelstariffer. Blandt andet vil Harley-Davidson øge produktionen af motorcykler på sin fabrik Thailand, der producerer til det europæiske og asiatiske marked.

I 2018 solgte Harley-Davidson, der har hovedkvarter i den amerikanske delstat Wisconsin, 228.000 motorcykler på verdensplan, hvilket er et fald på 6,1 pct. i forhold til året før. Allerede for et halvt år siden nedjusterede Harley-Davidson sin forventningerne til årsresultatet for 2018 som følge af handelskrigen.