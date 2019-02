Etilbudsavis får nyt navn og går efter at være forbrugerens personlige assistent.

Hver dag bruger 250.000 personer den app, der i Danmark går under navnet Etilbudsavis.

Men fremover skal brugerne i Danmark, Norge og Sverige vænne sig til et nyt navn og flere muligheder. For Etilbudsavis er i gang med en rebranding, der betyder, at både selskabet bag og selve app’en skifter navn til Tjek.

Det fortæller Christian Birch, direktør i og medstifter af Shopgun ApS, som altså nu har skiftet navn til Tjek ApS i cvr-registeret.

»Uden for Danmarks grænser har vores app gået under navnet Shopgun. Det har begrænset os, for vi føler ikke nødvendigvis kun, at vi skal have noget med shopping at gøre. Vi har fundet ud af, at vi er bredere brand, og det skal vores navn afspejle. Derfor samler vi nu alt under navnet Tjek,« siger han til Finans.

Etilbudsavisen Etilbudsavis' app, der går under navnet Shopgun i Norge og Sverige, begyndte med en hjemmeside, som kunne finde frem til ugens tilbud på tværs af dagligvarekæder. Hjemmesiden findes stadig, men en app er sidenhen kommet til

Selskabet bag app'en skifter nu navn fra Shopgun til Tjek

I stedet for bare at vise aviserne i pdf-format, er det muligt at søge efter produkter og lave sine egne indkøbslister på tværs af de forskellige butikker. Appen benytter desuden gps'en til at vise, hvor langt der er til tilbuddene

Forretningsmodellen går ud på, at de forskellige annoncører betaler Shopgun for de læsere af tilbudsaviser og kliks på tilbud, som de får via Shopgun

Christian Birch forklarer, at selskabsnavnet Tjek ApS netop er købt, og at domænenavnet tjek.com også er i selskabets besiddelse.

»Det er en svær kunst at skifte navn, for det gør man ikke bare over natten. Men vi vil forsøge at fortælle om navneskiftet på en god måde i medierne og på vores egne kanaler. Vi vil løbende fortælle og forklare vores brugere om navneskiftet,« siger han og oplyser, at navnet på tilbudsappen først skifter senere på året.

Relanceringen vil også føre virksomheden i retning af at være mere end en hjælp, når der skal laves supermarkedsindkøb.

»Vi vil gerne være en personlig assistent for forbrugeren. Vores mission er at hjælpe forbrugeren med at få fat på de produkter, som den har brug for,« siger Christian Birch.

Ifølge Christian Birch er det ikke udelukket, at Tjek tager nye investorer ind i den kommende tid.

»Det fungerer rigtig fint med det nuværende setup i ejerkredsen. Men virksomheden skal også tages til det næste niveau, og i den sammenhæng vil jeg da ikke afvise, at vi kan få nye ejere ind,« siger han.

Tjek købte i sommeren 2018 sin største konkurrent på det norske marked for digitale tilbudsaviser. Det fik det månedlige antal brugere op over én million. I 2018 nåede Shopgun ApS også to mia. sidevisninger gennem dens services.

Efter en årrække med underskud gav Shopgun ApS, der altså nu har skiftet navn til Tjek ApS, overskud i 2016 og 2017. I sidstnævnte år var overskuddet efter skat 2,1 mio. kr.