»Det er det frygteligste af alt frygteligt,« siger konkursramte Womens Wear Groups stifter og direktør.

Det danske modehus Womens Wear Group, der har topdesigneren Benedikte Utzon i ejerkredsen, er gået konkurs.

Stifter af og adm. direktør i Womens Wear Group, Kim Lindholm Rasmussen, bekræfter konkursen, men har ellers ikke mange kommentarer.

»Det er det frygteligste af alt frygteligt. Det er trist, og jeg er en træt mand nu,« siger han til Finans.

Womens Wear Group driver tre modebrands og en webshop. Modehuset havde i det seneste regnskab et underskud på 2,3 mio. kr.

Selskabet aflagde regnskabet under forudsætning af fortsat drift, fordi Womens Wear Group havde fået ordrer fra »Europas største forhandlere« og fået forlænget sin kredit hos bankforbindelsen.

Men nu er Womens Wear Group altså gået konkurs, nøjagtig som det var tilfældet i 2014. Dengang blev aktiviteterne videreført i et nyt selskab.

Det selskab har Kim Lindholm Rasmussen som hovedaktionær og den kendte danske designer Benedikte Utzon som personlig minorititetsejer med en andel på mellem 20 og 24,99 pct. ifølge cvr-registeret.

Kim Lindholm Rasmussen kommer dog ikke til at føre Womens Wear Group videre i denne omgang, oplyser han.

Benedikte Utzon blev en del af Womens Wear Group i 2012, da hun skulle designe kollektioner for modehuset under brandet Est. 1995.

Men siden konkursen i 2014 har hun ikke altså ikke haft noget med hverken design eller drift at gøre i modehuset.

Sagen kort fortalt Efter Benedikte Utzon gik konkurs i 2012, blev dele af virksomheden opkøbt af Topbrands. Samtidig købte de også rettighederne til varemærket 'Benedikte Utzon'.

I december 2015 afgjorde Sø- og Handelsretten, at Benedikte Utzon ikke må bruge sit eget navn, når hun designer tøj, fordi Topbrands lovmæssigt har købt sig til rettighederne.

Det betød, at 'Benedikte Utzon' ikke må være en del af et eventuelt nyt varemærke, og at det ikke må fremgå af tøj, hun selv har designet.

Sagen, der har principiel karakter, blev stadfæstet af Højesteret.

Benedikte Utzon tabte i 2016 retten til sit eget navn i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det afgjorde Højesteret på baggrund af at hendes tidligere virksomhed og dermed hendes varemærke som designer var blevet opkøbt af firmaet Topbrands.

Det skete, efter Benedikte Utzons virksomhed gik konkurs.

Hun tog sagen hele vejen til Højesteret, men måtte da erkende, at hendes identitet ikke længere kunne blive brugt som et brand.

Derefter har hun designet under navnet Liv Utzon.