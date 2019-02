Dørene blev smækket i, og pengene var væk, da to konkurser ramte loppesupermarkedskæden Takenow i både Aalborg og Sabro uden for Aarhus. Standlejerne har fortsat ikke fået deres penge, og det er der heller ikke udsigt til foreløbigt.

Kassen er tom, og der er ikke udsigt til, at standlejerne hos de to konkursramte loppesupermarkeder hos Takenow får nogle af deres tilgodehavende penge at se.

To konkurser har inden for kort tid ramt loppesupermarkedet Takenow, der har butikker i Jylland og på Fyn. På mystisk vis er franchiseafdelingerne i Sabro uden for Aarhus og afdelingen i Aalborg lukket og slukket til stor frustration for standlejerne, der ikke fik udbetalt penge for deres salg.

Hos TakeNow i Sabro er boet stadig ved at blive gjort op, men kurator Lars Bentsen fra adokvatfirmaet Innova kan nu fortælle, at direktøren for Takenow Sabro, Martin Olesen, har tabt en stor erstatningssag til boet, og at han herudover er blevet idømt konkurskarantæne.

Derfor er det endnu uvist, om de 70 standlejere, der mangler penge for deres loppesalg, får en krone at se, for standlejernes pengekrav afhænger af direktørens betalingsevne, forklarer Lars Bentsen til Finans.

Direktøren for Takenow Sabro Martin Olesen giver dog ikke nogen forhåbninger til de mange kunder, der venter på betaling.

»Jeg har ingen penge, og jeg har ikke taget nogen penge,« siger han.

Alligevel er standlejernes tjente penge altså forsvundet.

Også Takenow i Aalborg måtte dreje nøglen om og blev i januar begæret konkurs. Firmaet, der ejer franchisekonceptet bag Takenow, har varslet en politianmeldelse mod indehaveren af butikken i Aalborg, fordi det endnu er uvist, hvor standlejernes penge er blevet af.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra indehaveren af butikken i Aalborg, men kurator Lars Bentsen forklarer, at det er ved at blive undersøgt, hvor pengene er blevet af.

Ifølge den tidligere direktør hos Takenow Sabro Martin Olesen har de to konkurser intet med hinanden at gøre - det er en tilfældighed, mener han.

»For os handler konkursen om, at omsætningen forsvandt over sommeren, da solen kom. Der var ingen kunder. Konkursen i Aalborg har jeg først hørt om nu.«



Takenow driver forretninger i hele landet, og de to konkursforretninger har begge været drevet af franchisetagere. Tre nye forretninger åbner inden længe, og vi har spurgt Takenow Franchise, hvordan virksomheden vil sikre fremtidige lejere mod manglende betalinger og lukkede forretninger.

Virksomheden har dog ikke ønsket at kommentere sagen.