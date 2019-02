Sådan sletter du dine pinlige beskeder på Messenger

Facebook tillader dig nu at slette dine "fuldemands beskeder" fra Messenger - den feature var ellers forbeholdt Facebooks sitfter.

De fleste kender den der med at have sendt en besked på Messenger, som man fortryder så meget.

Tidligere var der ikke noget at gøre. Den hang der bare til evig tid.

Men nu tillader Facebooks Messenger, at man kan slette disse beskeder.

Tidligere havde kun Facebooks stifter Mark Zuckerberg, der havde den feature på sin Messenger, skriver CNBC.

Facebook åbnede for muligheden for at slette sine Messenger beskeder i går amerikansk tid.

Og det er relativt simpelt at gøre ved at følge denne instruks:

Åben Facebook Messenger app’en på din mobil eller computer

Åben en samtale med en besked du gerne vil slette

Tryk og hold på den besked, du vil slette

Vælg ”fjern” på knappen i bunden af skærmen

Vælg nu "fjern for alle" for at få beskeden til også at forsvinde hos modtageren.

Sådan gøres det og dine pinlige samtaler er væk. Det er dog kun muligt at slette beskeder, der er blevet sendt inden for de seneste 10 minutter. Efter 10 minutter sletter du kun beskeden i dit eget feed.