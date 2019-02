Boxer rykker ind på bredbåndsmarkedet – angriber på TDC's hjemmebane

Boxer vil sælge bredbånd til danskerne. Det skal i første omgang ske på TDC's kabel-tv-net. Men med tiden vil Boxer også konkurrere på fibernettet.

Danmarks 3. største tv-distributør planlægger en stor bredbåndsoffensiv.

Efter at have skrabet små 250.000 tv-kunder sammen, vil Boxer nu stjæle bredbåndskunder fra konkurrenterne. Offensiven sker i første omgang på TDC’s kabel-tv-net, som når ud til ca. 60 pct. af husstandene.

»Bredbånd over kabel-tv-nettet bliver første etape i vores nye strategi. TDC har stort set kabel-tv-nettet for sig selv, så der er et hul i markedet, vi vil sætte os på,« siger adm. dirketør i Boxer, Ulf Lund.

Kort om Boxer: Selskabet blev stiftet i 2009 under navntet Boxer TV. For få dage siden annoncerede selskabet, at ”TV” bliver fjernet fra navnet.



Boxer har stort set kun leveret tv-pakker, hvor kunderne selv har kunne bestemme, hvilke kanaler de vil have i pakkerne. I dag er Boxer den 3. største tv-distrinutør med knap 250.000 kunder.



De første mange år var Boxer en ren underskudsforretning, og de første fem år blev brugt på at bygge en organisation op.



Først i 2017 landede selskabet et solidt driftoverskud p[ 16 mio. I 2018 blev driftoverskuddet fordoblet, men der er stadig r



Boxer købt af elselskabet SE, der også ejer Stofa, i 2017.



Boxer har ca. 10.000 bredbåndskunder på det gamel kobbernet. Men nu vil selskabet satse benhårdt på bredbånd og går derfor ind på TDC’s kabel-tv-net i første omgang.



I dag sidder TDC benhårdt på kabel-tv-nettet, som især er dominerende i Storkøbenhavn. Selv om kabel-tv-nettet er åbnet, så andre internetudbydere kan leje sig ind på kablerne, er konkurrencen til TDC meget svag. Det vil Boxer nu lave om på.

»Det er kun Hiper, som TDC købte i oktober, der rigtig har givet TDC konkurrence på kabel-tv-nettet. Men jeg tror på, at vi kan lokke TDC-kunder over til os ved at give dem et stærkt og billigt alternativ,« siger Ulf Lund.

Hiper skaffede på få år næsten 50.000 bredbåndskunder, som især blev hugget fra TDC i hovedstaden. Men da TDC købte Hiper, fjernede telekæmpen den farligste konkurrent i Storkøbenhavn.

»Vi kunne godt have købt Hiper. Det ville være oplagt. Men vores regnemaskine regner lidt anderledes end TDC’s, fordi TDC har en stor kundebase, de skal forsvare, og derfor er det en værdi i sig selv at købe konkurrenterne,« siger Ulf Lund.

Finans skrev mandag, at elselskaberne og TDC har dannet lokale monopoler rundt om i landet. Det har bl.a. betydet prisstigninger på bredbånd for over en million husstande fra 2019. En del af kritikken går på, at det ikke er attraktivt nok for konkurrenter at leje sig ind på TDC’s kabel-tv-net.

Det kan også blive en udfordring for Boxer.

»Vi kunne godt ønske os bedre vilkår på kabel-tv-nettet. Men markedet er også sådan, at man skal tage, hvad man kan få,« siger Ulf Lund.

Vi har fået en så sund indtjening, at vi er klar til næste skridt. Ulf Lund, adm. direktør i Boxer.

Fremstødet på bredbånd er en del af Boxers nye strategi, som Ulf Lund kalder 3.0. Den handler om at skalere Boxer, efter at selskabet har udslettet mange års driftsunderskud.

I 2017 landede Boxer et driftsresultat på 16 mio. kr., og i 2018 blev det tal fordoblet, fortæller Ulf Lund – med det forbehold, at 2018-regnskabet endnu ikke er godkendt. Der er dog stadig røde tal på bundlinjen.

»Vi har fået en så sund indtjening, at vi er klar til næste skridt – at sætte turbo på væksten gennem bredbåndprodukter,« siger han.

Planen er at være til stede på alle fibernet, når de bliver åbnet. Ulf Lund, adm. direktør i Boxer.

Boxer blev i 2017 købt af elselskabet SE, der sidder på 14 pct. af bredbåndsmarkedet og er Danmarks største ejer af fibernet. Derfor er det oplagt for Boxer at tilbyde bredbånd på fiberkablerne.

»Planen er at være til stede på alle fibernet, når de bliver åbnet. I første omgang skal vi selvfølgelig ind på SE-koncernens fibernet,« siger han.

SE ejer også Stofa, som er den næststørste internetudbyder i Danmark. Det betyder, at Boxer og Stofa bliver direkte konkurrenter, selv om de har samme ejer.

»Vi kan ikke undgå at kæmpe mod hinanden, men alternativet er, at SE kun har én bredbåndsudbyder, og det vil alt andet lige gøre livet nemmere for TDC,« siger Ulf Lund.

Boxer vil lancere sit bredbånd inden sommerferien. Ulf Lund er dog ikke klar til at afsløre priserne endnu.