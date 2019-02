Sun-Air leverer igen overskud. Flyselskabet snor sig blandt konkurrenterne og satser på nicheruter.

Sun-Air har gjort det igen. 41 år i træk har flyselskabet med base i Billund leveret overskud i en turbulent branche med hård konkurrence.

Som et nicheselskab har Sun-Air evnet at sno sig og udnytte forretningsmulighederne, hvor de er.

Det sikrede i de seneste regnskabsår selskabet et resultat efter skat på 5,2 mio. kr. Det var næsten fordobling i forhold til året før, da indtjeningen var på 2,9 mio. kr. Nettoomsætningen var på 465 mio. kr.

»Vores regnskab er acceptabelt forholdene i branchen taget i betragtning. Sidste år havde vi eksempelvis ekstra udgifter til brændstof på 5 mio. kr., mens udgifterne til køb af CO2-kvoter steg med 4 mio. kr.,« siger Kristoffer Sundberg, adm. direktør i Sun-Air.

Han henviser til, at konkurrencen i luftfarten er skarp, og at mange selskaber har svært ved at holde sig flyvende. I denne uge er det tyske flyselskab Germania gået konkurs, og sidste år var der adskillige krak i branchen, herunder det islandske selskab Primera Air med mange ruter fra Danmark.

Gennem årene har Sun-Air åbnet og lukket ruter afhængig af, om de har været økonomisk bæredygtige. Sidste år lukkede Sun-Air eksempelvis ruter fra Aarhus og Aalborg Lufthavn til Oslo, fordi SAS åbnede ruter til amme by med større fly og lavere billetpriser.

I stedet har Sun-Air kastet sig over det tyske marked. Selskabet har ruter fra Friedrichshafen i det sydlige Tyskland til Hamborg og Düsseldorf, og til foråret åbner Sun-Air en rute fra Bremen til Toulouse i Frankrig.

»Vi finder nicheruter, hvor der er et behov i erhvervslivet. Typisk laver vi aftaler med flere selskaber, som garanterer at købe et vist antal sæder,« siger Kristoffer Sundberg.

Rutetrafikken udgør godt halvdelen af omsætningen i Sun-Air. Gruppen omfatter desuden en afdeling der udfører teknisk vedligeholdelse samt JoinJet, som udfører charterflyvninger. Sun-Air flyver ambulanceflyvning for en række selskaber, og det voksende forretningsområde vil blive udskilt i et selvstændigt selskab.

I alt har Sun-Air 28 fly, og selskabet transporterede sidste år knap 164.000 passagerer.

Sun-Air blev grundlagt af Niels og Gunhild Sundberg i 1978. Parret har fire børn, og Kristoffer Sundberg har overtaget den daglige ledelse efter et generationsskifte. Niels Sundberg er bestyrelsesformand i Sun-Air.