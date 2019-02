Robotter har gjort Poul Thyregods livsværk til et milliardfirma

For et år siden var Proshop presset. Men det har 40 robotter lavet godt og grundigt om på.

Poul Thyregod er næsten ustoppelig, når man sætter ham i gang med at tale om robotter.

For den succesrige erhvervsmands livsværk, den digitale elektronikbutik Proshop, er blevet taget til helt nye højder af netop robotter. Højder som Poul Thyregod ikke havde turdet håbe eller tro på for bare et år siden.

Proshop Blev grundlagt i 1995

Er beliggende i Højbjerg syd for Aarhus

Beskæftigede 93 medarbejdere i det seneste regnskabsår

Afsætter sine varer, der primært er elektronik, i en række lande

Da julehandlen havde lagt sig i 2017, kunne Poul Thyregod konstatere, at Proshop-medarbejderne aldrig havde knoklet så hårdt og alligevel tjent så lidt. Selv arbejdede han til langt ud på natten omkring julen.

»Jeg var helt væk. Jeg vidste ikke engang, hvad jeg foretog mig, da jeg tog på juleferie, fordi vi havde knoklet røven så meget ud af bukserne,« lyder det fra Poul Thyregod, der er arbejdende bestyrelsesformand i og medejer af Proshop.

Efterveerne fra black friday og julehandlen i 2017 fortsatte langt ind i januar 2018. Det var tid til at gøre noget.

Derfor satte Poul Thyregod sig for at implentere 40 fuldautomatiserede robotter på lageret. I maj blev der sat strøm til robotterne, og siden har de plukket og klargjort varer i en fart, som vil gøre de fleste svimle.

Hjælpen fra de 40 robotter kan aflæses direkte i et nyt 2018-regnskab fra Proshop. Omsætningen steg med 18 pct. og passerede for første gang 1 mia. kr. Bundlinjen blev mere end fordoblet til 19,6 mio. kr.

Både black friday og julehandlen i 2018 bankede alle tidligere rekorder.

»Det var virkelig et specielt år. Robotterne har givet os stor tro på fremtiden. Det var helt vildt at se robotsystemet blive til noget, fordi jeg har været ansvarlig for det og brugt sindssygt mange timer på det,« siger Poul Thyregod.

Robotterne styrer langt det meste af varehåndteringen på Proshops lager. Før robotterne kom til, blev en pakke rørt fire gange af Proshop-ansatte inden afsendelse. Nu bliver pakken rørt to gange.

»Vi brugte virkeligt mange mandetimer på at håndtere pakker før. Det tager lang tid at finde den rigtige vare og stregkode. Nu kører det hele bare af sig selv. Det går hurtigere, kvaliteten af pakningen er bedre, og fejlraten er mindre,« siger Poul Thyregod.

Han sammenligner de 40 lagerrobotter med en slags 3D-skak, hvor brikkerne hele tiden bliver rykket.

»Det er enormt fascinerende at se på. Hvis jeg har en dårlig dag, går jeg ud og kigger på robotterne,« lydet det fra erhvervsmanden.

Væksten for Proshop er fortsat ind i 2019. Faktisk går det så stærkt, at virksomheden er nødt til at udvide sit lager og købe flere robotter.

»Det går så stærkt, at det næsten er blevet besværligt at drive forretningen med et jysk sind. Det er en svær øvelse at kombinere jysk snusfornuft med høj vækst. Når vi laver en strategi for fire år, er den allerede forældet efter to år. Det føles som at sidde i en Formel 1-racer, hvor der ikke er tid til at slappe af eller hygge sig undervejs,« siger Poul Thyregod, der dog understreger, at han glæder sig over Proshops vækst og udvikling.

I 2019 forventer Proshop at nå en omsætning på op til 1,4 mia. kr.