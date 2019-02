Pandora udpeger ny topchef

Svenske Alexander Lacik bliver ny topchef for smykkeproducenten Pandora, meddeler selskabet.

Smykkeproducenten Pandora har udpeget svenske Alexander Lacik som ny topchef.

Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse torsdag eftermiddag.

54-årige Alexander Lacik kommer fra en stilling som topchef i Britax, der producerer sikkerhedsudstyr til børn. Han erstatter Anders Colding Friis, der forlod Pandora sidste år.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi har formået at tiltrække Alexander Lacik som Pandoras nye CEO. Han er et perfekt match til vores strategiske retning og vil også være en stærk kapacitet til at føre Programme NOW ud i livet,« siger Peder Tuborgh, bestyrelsesformand i Pandora.

»Alexander excellerer i markedsføring og branding og har gennem sin karriere vist, at han er en fremragende og meget effektiv leder. Han har de helt rigtige evner og erfaring til at forny Pandoras brand,« fortsætter han.

Med udnævnelsen vil Pandoras direktion være Alexander Lacik i front, Anders Boyer som finansdirektør og Jeremy Schwartz som driftsdirektør. Pandora vil fortsætte under fælles ledelse af Anders Boyer og Jeremy Schwartz, indtil Alexander Lacik tiltræder, som ifølge Pandora bliver »snarest muligt«.

»Jeg glæder mig meget til at begynde i Pandora. Pandora er et fantastisk selskab, der på uhørt kort tid er vokset til at være verdens største smykkebrand. Jeg ser frem til at arbejde videre med det nuværende strategiske fokus på at tilføre ny energi til brandet og genskabe væksten,« siger Alexander Lacik.

Inden Alexander Lacik kom til Britax arbejdede han gennem en længere årrække for britiske RB (Reckitt Benckiser), der bl.a. står bag produkter som sugetabletten Strepsils, vaskemidlet Vanish og hudhygiejneproduktet Clearasil. I 2017 flyttede han tilbage til Sverige, efter han i fem år havde været chef for RB's nordamerikanske division.

Han har i sin karriere desuden arbejdet i Procter & Gamble og Kasthall. Alexander Lacik har en bachelor i erhvervsøkonomi fra Växjö Universitet.