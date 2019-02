Efter afsløringer om urent trav: Pensionsmægler stopper indtjeningsfinte

Landets næststørste pensionsmægler Söderberg & Partners stopper salget af pensionsfornden Tryghed 75 efter hård kritik fra eksperter og politikere.

Danske pensionskunder slipper fremover for at blive lokket ind i milliardfonden Tryghed 75, der sidste år kostede tusindvis af danskere dyrt.

Fonden bliver nu lukket for nye kunder, efter Finans har afsløret urent trav i landets næststørste pensionsmæglerfirma Söderberg & Partners, der ejer fonden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Söderberg.

Mæglerfirmaet sælger sig selv som uvildige, men som Finans har afdækket, har selskabet opbygget en effektiv indtjeningsfinte, hvor både koncernens ejere og mæglere kan score kassen, hvis kunderne overtales til at placere pensionsopsparingen i Tryghed 75.

Ifølge et bredt flertal i Folketinget er det et klart brud på hensigten med lovgivningen om uvildige rådgivere. V, DF, S og SF vil derfor lukke hullerne i loven, så et pensionsmæglerfirma ikke længere kan tjene på at forvalte et opsparingsprodukt, som mæglerfirmaet samtidig rådgiver om.

Ind til for få dage siden afviste den adm. direktør for Söderberg i Danmark, Torben Spuur Jensen, al kritik af mæglerfirmaets dobbeltrolle. Men politikernes skarpe udmeldinger har fået direktøren på andre tanker.

»Det er en ny og afgørende situation, og som ansvarlig mægler er det rigtigst at tage bestik af deres udmelding og stoppe for nye kunder, indtil vi kender lovgrundlaget, og indtil vi ved mere om, hvad politikerne har i tankerne« udtaler Torben Spuur Jensen i pressemeddelelsen.

Tryghedsfonden Pensionsfonden Tryghed 75 blev etableret på det danske marked i 2016 af pensionsmæglerfirmaet Söderberg & Partners, der forvalter fonden fra et selskab i Luxembourg.



Med løbende omkostninger på 1,46 pct. af opsparingen er fonden betydelig dyrere end de gennemsnitlige pensionsprodukter.



Tryghed 75 bliver solgt som en fond, der kan tilpasse fordelingen af aktier og obligationer til markedssituationen og derved undgå de store tab, når markedet dykker. Men under efterårets turbulente aktiemarked led tryghedsfonden større tab end pensionsselskabernes alternativer.



De danske pensionsselskaber er splittede om Tryghed 75. PFA og Velliv afviser at tilbyde deres kunder Tryghed 75, mens Topdanmark, AP Pension og Danica har sagt ja til at have Tryghed 75 på hylden.



I Sverige har tryghedsfondens søsterfonde eksisteret siden 2010. De har i dag over 60 mia. svenske kroner under forvaltning.

»Stoppet betyder konkret, at kunder ikke kan tilvælge Tryghed 75 til deres pensionsopsparing. Det er det nye. Som det er tilfældet både før og nu, kan kunder med Tryghed 75 til enhver tid skifte til andre investeringsprodukter eller holde fast i deres valg af Tryghed 75,« uddyber han.

Allerede i efteråret indledte Finanstilsynet en undersøgelse af Söderbergs dobbeltrolle. Undersøgelserne er blevet udvidet, efter Finans i sidste uge afslørede, at det ikke kun er ejerne, mens også de enkelte mæglere, der ifølge interne lønkontrakter kan skrue op for lønchekken ved at afsætte Tryghed 75. Det ligner ifølge en ekspert et brud på loven.

Torben Spuur Jensen, der hidtil har afvist kritik af lønaftalerne, har ikke haft mulighed for at stille op til et interview for at uddybe beslutningen om at lukke ned for salget af Tryghed 75. I pressemeddelelsen oplyser han, at det endnu ikke er afgjort, hvad der skal ske med Tryghed 75 på længere sigt.

»Når politikerne har taget beslutning om det lovgivningsmæssige grundlag for denne type investeringer, vil vi gå i dialog med Finanstilsynet og overveje fremtiden for Tryghed 75,« siger Torben Spuur Jensen.

Pensionsekspert og aktuar Søren Andersen glæder sig på danske pensionskunders vegne over, at Söderberg har stoppet salget af Tryghed 75.

»Det betyder, at mæglerfirmaet igen bliver i stand til at yde uvildig rådgivning,« siger han.

Søren Andersen opfordrer dog Söderberg til at rette henvendelse til alle de danske pensionskunder, som allerede har investeret 2,9 mia. kr. i fonden, der sidste år gav et negativt afkast på 8,7 pct.

»Söderberg bør gøre de eksisterende kunder opmærksomme på, at de har pensionsopsparingen stående i et produkt, som mæglerfirmaet ikke længere tilbyder til nye kunder. Det kan man ikke forvente, at kunderne selv er opmærksomme på,« siger Søren Andersen.