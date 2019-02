Milliardærfamilie opgiver kæledyrssatsning

Fleggaard-koncernen har solgt sine majoritetspost i selskabet Petimo efter halvandet års ejerskab.

Fleggaard-koncernen, der er kendt for sine grænsebutikker, har opgivet sin kæledyrssatsning i selskabet Petimo.

Fleggaard har således solgt sin majoritetspost i Petimo, der driver hjemmesiden gipote.dk, som har villet være et digitalt samlingspunkt for hundejere og Danmarks største portal for køb og salg af hunde.

Salget af aktieposten i Petimo sker blot halvandet år efter, at Fleggaard blev medejer og skød millioner i konceptet.

»I Fleggaard-koncernen har vi en række krav til de projekter og virksomheder, vi investerer i. Det gælder både konkrete indtjeningskrav samt krav til bl.a. vækstpotentiale og synergimuligheder. I dette tilfælde måtte vi konstatere, at potentialet i virksomheden ikke var så stort som først antaget og dermed ikke kunne indfri vores krav,« skriver Fleggaard-koncernens topchef, Jens Klavsen, i en kommentar til Finans.

Han forklarer, at de hidtidige medejere af Petimo, Søren Lund Nielsen og Kasper Honore, har købt Fleggaards aktiepost.

»Salget er sket i fuld fordragelighed, og vores nu tidligere medaktionærer fortsætter driften af virksomheden, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for,« skriver Jens Klavsen.

For nylig kunne Fleggaard-koncernen offentliggøre et rekordregnskab, hvor indtjeningen før skat for første gang passerede 500 mio. kr.

Men Petimo er en underskudsforretning, og af koncernregnskabet fra Fleggaard fremgik det, at der i løbet af regnskabsåret havde været en række opstartsinvesteringer og udviklingsomkostninger, som havde præget resultatet hos Petimo.

Idéen med gipote.dk er at skabe et økosystem, der samler alle data om køb og salg af hunde i Danmark. For et månedligt beløb får brugerne adgang til hele tjenesten, som hele tiden opdateres med køb, salg, information om hunderacer mv.

Fleggaard-koncernen omsætter årligt for mere end 7 mia. kr. og er ejet af Fleggaard-familien, som er én af landets rigeste familier.