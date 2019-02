TDC opruster på erhvervstelefoni med et opkøb af konkurrenten Firmafon. Det skal stille TDC stærkere i kampen om de mindre erhvervskunder.

Det er ikke videre opmuntrende at betragte TDC’s erhvervsforretning, som skrumper år for år.

Men nu tager TDC nye skyts i brug i kampen om kunderne på det pressede marked for erhvervstelefoni. Telegiganten køber nemlig den mindre konkurrent Firmafon, der har over 4.000 virksomheder på kundelisten.

»Firmafon har været dygtig til at skaffe kunder inden for de små- og mellemstore virksomheder med simple mobilprodukter og stærke cloud-løsninger på toppen. Det er et kundesegment, hvor TDC gerne vil stå stærkere,« siger Jens Grønlund, direktør for TDC’s online brands.

Firmafon blev stiftet i 2010 og har bl.a. venturefonden Seed Capital som storaktionær. Parterne vil ikke oplyse købsprisen, men direktør og medstifter i Firmafon, Peter Engelbrecht, scorer en større milliongevinst, da han ejer over en tredjedel af selskabet.

Det er vigtigt, at vi kan fortsætte som et selvstændigt brand i stedet for bare at blive lagt ind i TDC Erhverv. Peter Engelbrecht, adm. direktør i Firmafon.

Firmafon havde i 2017 en bruttofortjeneste på 14,4 mio. kr. og et overskud på godt 313.000 kr. Ifølge Peter Engelbrecht har væksten taget et »stort spring i 2018«, og med TDC som ejer kan Firmafon sætte endnu mere turbo på væksten, mener han:

»Vi har ledt efter en langsigtet ejermodel. Og vi fandt hurtigt ud af, at TDC passede til os, fordi de ville videreudvikle Firmafon og satse på de cloud-løsninger, som netop er essentielle for vores forretning. Samtidig er det vigtigt, at vi kan fortsætte som et selvstændigt brand.«

TDC har haft store problemer i erhvervsforretning, som er ramt af hård konkurrence og tungt prispres. Alene i de første ni måneder af 2018 tabte TDC Erhverv 9,6 pct. på driftsresultatet.

»Erhvervstelefoni er et udfordret marked – dog med gradvise forbedringer. TDC Erhverv har et set-up, som passer godt til større erhvervskunder, men med Firmafon får vi en udbyder, som har et mere entreprenant og fuldt digitalt udgangspunkt, og det passer rigtig godt til mindre erhvervskunder, som har brug for simplicitet og enkelthed,« siger Jens Grønlund.

Det er kun fire måneder siden, at TDC købte bredbåndsselskabet Hiper. Dengang blev Hiper opkøbt, før det nåede en omsætning på 100 mio. kr., som er grænsen for, hvornår et opkøb på telemarkedet skal godkendes af konkurrencemyndighederne.

Det samme gør sig gældende med Firmafon.

»Det er ikke en handel, som myndighederne skal ind over,« siger Jens Grønlund.

Den nuværende ledelse fortsætter i Firmafon.