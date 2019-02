Dansk møbelfirma gik konkurs - nu er det solgt

To nye ejere overtager At-Bo Furniture, der står bag den kendte AtBo-reol.

Den danske møbelklassiker AtBo-reolen ser ud til at overleve, på trods af at firmaet bag reolen tidligere på året blev begæret konkurs.

Alle ansatte på snedkeriet i Havdrup og virksomhedens showroom i København blev i forbindelse med konkursen sendt hjem, men nu kan de vende tilbage til deres arbejde. Det er nemlig lykkedes at sælge virksomheden til en ny ejerkeds.

Det fortæller tidligere ejer og adm. direktør Henrik L. Appelquist til branchemediet Wood Supply.

De nye ejere er Peter Mondrup og Sebastian Gubi. Sidstnævnte er bror til Jacob Gubi, der er adm. direktør i møbelproducenten Gubi.

»Jeg tror, det bliver rigtig fint med det nye ejerskab. De har kapitalen til at løfte At-Bo til det næste niveau, og der er ikke brug for investorer,« siger Henrik L. Appelquist til Wood-Supply.

Han træder ud af virksomheden og bliver heller ikke en del af den nye ejerkreds.

At-Bo Furnitures historie strækker sig tilbage til 1967. Men det har været en omtumlet historie.

I sommeren 2014 gik virksomheden bag AtBo-reolen konkurs. Dengang blev virksomheden kørt videre med nyt navn, nye ejere og ny ledelse.

Fem år senere var den så gal igen med endnu en konkursbegæring.

Nu bliver At-Bo Furniture så overdraget til de to nye ejere, som ifølge Henrik L. Appelquist måtte kæmpe med cirka 30 andre interesserede købere om at få lov til at overtage den traditionsrige møbelvirksomhed.

At-Bo Furniture havde i 2017 et underskud efter skat på 2,8 mio. kr. og oplevede i begyndelsen af 2018 et trægt marked, hvilket førte til lavere omsætning. Og da investorernes tålmodighed slap op, førte det i sidste ende til en konkursbegæring.

Hvor meget de to nye ejere har betalt for at overtage At-Bo Furniture er hemmeligt.