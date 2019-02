TDC-chefer fik 46-doblet fastholdelsesbonusser i turbulent år

Der blev også udbetalt 10 gange så meget i fratrædelsesgodtgørelse til TDC-direktionen i 2018 i forhold til 2017.

Toppen af Danmarks største teleselskab, TDC, tog sig godt betalt for at blive i selskabet i 2018.

Torsdagens årsregnskab fra TDC afslørede således, at direktionens fastholdelsesbonusser blev næsten 46-doblet. Fra 0,7 mio. kr. i 2017 til 32,1 mio. i 2018.

Den nu forhenværende topchef Pernille Erenbjerg, der sagde sin stilling op i maj men blev til december, er blandt modtagerne af en fastholdelsesbonus i 2018. Det oplyser TDC til Finans.

»I forbindelse med den eksterne usikkerhed i starten af 2018 valgte den daværende bestyrelse at tildele direktionsmedlemmerne fastholdelsesbonus,« skriver telegiganten i en skriftlig udtalelse.

Den eksterne usikkerhed handlede om, at TDC først valgte at lade sig fusionere med underholdningsgiganten MTG, hvorefter en række pensionskasser og den kontroversielle australske investeringsbank Macquarie bød på og endte med at opkøbe TDC. Derfor blev fusionen med MTG annulleret under stor dramatik.

Det var dog ikke kun posten til fastholdelsesbonusser, der eksploderede til TDC-toppen i 2018.

Posten redundancy compensation, der ifølge TDC dækker over »et honorar, som udbetales i forbindelse med, at direktionsmedlemmer fratræder« blev mere end 10-doblet i fjor.

Fra 4,1 mio. kr. i 2017 til 50,7 mio. i 2018.

TDC vinkede i løbet af 2018 farvel til fire direktionsmedlemmer, hvoraf Pernille Erenbjerg altså var én af dem.

Den samlede lønpakke til TDC-direktionen steg med 59 mio. kr. i 2018.

TDC blev afnoteret fra fondsbørsen i 2018, da selskabet blev opkøbet af konsortiet bestående af investeringsbanken Macquarie og pensionskasserne ATP, PFA og PKA.

De måtte torsdag notere en omsætning i TDC, der lå nogenlunde fladt, men til gengæld et organisk driftsresultat, som gik frem for første gang i syv år.