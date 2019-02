Ilse Jacobsen skal i Højesteret

Ilse Jacobsen kan nu én gang for alle få fastslået, om hun har eneretten til sin ikoniske gummistøvle.

Den kendte danske modedesigner Ilse Jacobsen har i flere år forgæves forsøgt at få ophavsretten til sin ikoniske gummistøvle. Nu får hun chancen igen.

Efter nederlag i først Sø- og Handelsretten og dernæst Vestre Landsret har Ilse Jacobsens selskab, IJH A/S, fået lov til at indbringe sagen for Højesteret. Det skriver branchebladet Dansk Mode & Textil.

Dermed kan Ilse Jacobsen én gang for alle få fastslået, om hun har eneretten til sin klassiske, lange gummistøvle med snører kaldet 'RUB 1'.

Det hele begyndte i 2015, da Ilse Jacobsen hev den danske konkurrent Morsø Skoimport i retten. Morsø Skoimport havde importeret en kinesisk produceret gummistøvle, som Ilse Jacobsen mente lignede hendes til forveksling - og derfor krænkede hendes rettigheder.

Men både Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret fandt, at Ilse Jacobsen ikke har ophavsret til sit design, da en gummistøvle er sammensat af en række allerede kendte designelementer.

Nu er spørgsmålet, om Højesteret når frem til samme konklusion.

Ilse Jacobsen havde fra sagens begyndelse krævet, at Morsø Sko skulle betale hendes selskab 269.200 kr. og Ilse Jacobsen personligt 25.000 kr.

Derudover krævede Ilse Jacobsen, at Morsø Sko fik forbud mod at sælge og markedsføre gummistøvlen, og at alle de gummistøvler, der allerede var produceret, blev destrueret.

Ilse Jacobsen grundlagde Ilse Jacobsen Hornbæk for 25 år siden, og i dag omfatter hendes forretningsimperium også andre aktiviteter, bl.a. inden for mode, blomsterbutikker spa- og skønhedsserier.

I 2016 solgte hun 15 pct. af sit livsværk til Morten Albæk og Brøndby IF’s hovedaktionær, Jan Bech Andersen. Salget indbragte på den gode side af 10 mio. kr.

Ilse Jacobsen er også kendt fra DR-programmet "Løvens Hule", som hun imidlertid valgte at trække sig fra efter en række kritiske artikler om arbejdsforholdene i hendes virksomhed.