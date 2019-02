Efter 620 konkurser er Bryan Göddert tilbage for fuld kraft.

Konkurskongen Bryan Göddert er trods en betinget fængselsstraf og konkurskarantæne tilbage for fuld kraft med at hjælpe dødsmærkede selskaber med at skifte navn, adresse, ejer og direktør, inden de flyder mod konkurs og opløsning.

Dermed gør han det muligt for ejere og ledere at få deres navne vasket væk fra den ventende konkurserklæring.

Køb en konkurspakke Selskabet skifter adresse

Selskabet skifter navn

Selskabet får indsat stråmandsledelse

Selskabet skifter ejer Erhvervsfolk kan betale for en pakkeløsning hos Bryan Göddert, der gør, at deres navn ikke bliver forbundet med en konkurs. Inden konkursen bliver følgende ordnet:

Flere af selskaberne, som holder til i en kontorbygning på Københavns vestegn, har alvorligt rod i regnskaberne. Eksempelvis viser en aktindsigt, at Erhvervsstyrelsen har bedt om en forklaring hos et selskab, der på trods af regnskabsoplysninger om en omsætning og lønudgift i millionklassen, hverken har indberettet A-skat eller moms til skat.

Selskabets 25-årige direktør er udnævnt af Bryan Göddert, men har ukendt adresse og ingen ledelseshistorik, inden han for et år siden blev ejer og direktør for det første af foreløbig 27 selskaber.

»Jeg bliver hyret ind til at løse en opgave med at ændre navn, adresse, direktør og så videre for et selskab. Hvis man mener, at der ikke er betalt det, som man skulle (moms og skat, red.), må man gå efter de respektive direktører, der står bag salg eller omsætning. Det har ikke noget med min pakkeløsning at gøre,« siger Bryan Göddert.

Jeg er målløs over, at sådan en mand fortsat kan spille en rolle i dansk erhvervsliv. Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet

Bryan Göddert nåede selv at stå i spidsen for 620 konkursramte selskaber, inden han sidste år blev idømt otte måneders betinget fængsel for 26 grove overtrædelser af regnskabsloven.

Han er idømt konkurskarantæne og må derfor ikke længere stå i spidsen for et selskab med begrænset ansvar. Men hans selskab Dansk Rekonstruktion tilbyder at sælge dødsmærkede virksomheder, flytte dem til en ny adresse og indsætte en afviklingsdirektør.

»Jeg er målløs over, at sådan en mand fortsat kan spille en rolle i dansk erhvervsliv. Han må simpelthen stoppes helt og aldeles. Og jeg vil nu tage sagen op med justitsministeren for at sikre, at vi kommer helt op på ryggen af ham,« siger retsordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen.

Foruden den unge danske mand med ukendt adresse har Bryan Göddert indsat to i dansk erhvervssammenhæng ukendte sydafrikanere som direktører for en række selskaber med adresse i samme bygning.

»Erhvervsstyrelsen er fuldt opmærksom på sagskomplekset, og vi har allerede sendt en række virksomheder til tvangsopløsning og pålagt andre sanktioner. Vi kan dog ikke kommentere på de konkrete personer, der omtales,« siger vicedirektør Henning Steensig fra Erhvervsstyrelsen.