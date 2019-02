Mens de europæiske banker fik klø i 2018, hjemtog flere pensionsselskaber en mindre gevinst på deres alternative investering i Nykredit.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Mens banker i ind- og udland styrtdykkede på børserne i fjor, lod flere pensionsselskaber deres milliardinvestering i Nykredit sejle uskadt igennem 2018.

Finans’ erfarer fra uafhængige kilder, at flere selskaber hjemtog en lille gevinst på Nykredit-investeringen. Det vækker opsigt, fordi en rundhåndet værdisætning kan være med til at pynte på selskabernes afkast.

»Det er hævet over enhver tvivl, at Nykredits markedsværdi er blevet mindre værd i 2018,« siger Per Hansen, aktiekommentator hos internetbørsmægleren Nordnet.

Da Nykredit ikke er børsnoteret, indgår investeringen fra 2017 i pensionsselskabernes pulje af alternative investeringer, som samlet set for længst har rundet 300 mia. kr.

Her har selskaberne selv mulighed for at spekulere i den løbende prissætning, og det er et problem, mener en ekspert.

»Problemet er, at det er kunderne, som bliver ramt, når man prissætter alternative investeringer forkert. Der er hele tiden kunder, som skifter ud og ind af markedsrenteprodukterne, og disse kunder kan blive ramt, hvis den underliggende prissætning ikke er retvisende,« siger Søren Andersen, aktuar og selvstændig pensionsrådgiver.

Nykredit-investeringen I 2017 købte fem pensionsselskaber ca. 17 pct. af aktierne i Nykredit for 12 mia. kr.



De fem pensionsselskaber var PFA, PKA, PensionDanmark, AP Pension og MP Pension.



Investeringen i Nykredit er en af de største alternative investeringer, som danske pensionsselskaber har foretaget over de senere år. Blandt andre store investeringer er opkøbene af TDC og Københavns Lufthavn.



Pensionskassernes gevinst er opsigtsvækkende, fordi det store europæiske bankindeks i fjor faldt 28 pct.

Flere bankanalytikere vurderer, at Nykredit er mere stabil og sikrere end mange andre banker, fordi det meste af indtjeningen stammer fra realkredit. Men også Jyske Bank, der fik 40 pct. af sin indtjening fra realkredit i fjor, faldt 35 pct. i 2018.

»Det er svært at svare på, hvorfor der er den store forskel (på værdiudviklingen i Nykredit og Jyske Bank, red.),« siger Thomas Eskildsen, bankanalytiker hos Handelsbanken.

Hverken PFA, PensionDanmark, PKA eller AP Pension ønsker at kommentere sagen, endsige gevinstens størrelse, men de erklærer sig alle tilfredse med udviklingen.

En anden aktionær, MP Pension, har tværtimod nedskrevet sin Nykredit-investering med 7 pct.

»Der er altid et element af vurdering inde over, når man prisfastsætter unoterede aktier,« siger investeringsdirektør i MP Pension Anders Schelde.