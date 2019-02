Legetøjskæden BR meldte i sidste uge ud med 15 placeringer af nye butikker. Nu følger endnu en række adresser på nye legetøjsforretninger.

Legetøjskæden er klar med samtlige placeringer af alle sine ”nye” butikker.

Det skriver Salling Group, der for nyligt har opkøbt den landskendte legetøjsforretning, i en pressemeddelelse.

BR vil de kommende måneder åbne 26 nye butikker i Danmark, og udover sidste uges 15 annoncereder placeringer, tilføjer BR nu 11 nye adresser til listen.

BR's 11 nye butikker Holbæk, Frejasvej 16

Tåstrup, Mårkærvej 15

Tilst, Anelystparken 2-4

Randers, Marsvej 33

Aalborg, Løven 2

Hjørring, Bispetorv 4

Esbjerg, Gl. Vardevej 243

Kolding, Egtved Allé 3

Næstved, Vestergårdsvej 8

Viborg, Holstebrovej 81C

Holstebro, Nyholmvej 12

»Opbakningen til BR fra alle egne af Danmark har været overvældende. Der er ingen tvivl om, at den glade fætter med bjørneskindshuen kan noget særligt for danske børn og børnefamilier. Vi ser frem til at åbne alle 26 i den kommende tid,« siger Charlotte From, BR-kædens nye chef, i pressemeddelelsen.

Salling Group sætter navn på 15 genopståede BR-butikker

De nye butikker betyder, at BR skal ansætte 300 nye kolleger. Stillingerne vil blive opslået og besat løbende.