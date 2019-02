Lego tilbage i kampform: Lander milliardoverskud og varsler aggressiv strategi

Lego kæmpede sig tilbage til en vækst på 4 pct. i 2018. Efter et dyk i 2016 og 2017 er selskabet så selvsikkert, at det bebuder fremstød i både Kina, Mellemøsten og Indien.

Et betydeligt mere selvsikkert Lego er kravlet op af sit væksthul og hev i 2018 en vækst hjem på 4 pct. Dermed endte omsætningen på 36,4 mia. kr., og havde det ikke været for modgang fra valuta, ville væksten have været 7 pct., viser årsregnskabet, som Lego offentliggør onsdag morgen.

Det er markant bedre end faldet på 7,7 pct. i væksten, som Lego havde i 2017. Bundlinjen var også bedre end i 2017. I 2018 fik Lego et overskud på 8,1 mia. kr. - en stigning på 3,5 pct.

»Vi er især tilfreds med vores fremgang i lyset af legetøjsindustriens generelle udfordringer og afgangen af special-detailbutikskæder som Toys’R’Us,« udtaler Legos adm. direktør, Niels B. Christiansen, i en pressemeddelelse.

Han sigter til det finansielle kollaps i 2017 af den internationale legetøjskæde Toys’R’Us, som udraderede den største legetøjskæde i USA og en vigtig afsætningskanal i flere andre lande.

Som et ekko af dette kollaps måtte danske Top-Toy i december opgive ævred og gå konkurs, og dermed måtte de lukke kæderne Fætter BR og Toys’R’Us. Fætter BR blev dog overtaget af Salling Group.

Lego har tidligere i USA oplyst, at selskabet mener at have 180 mio. kr. til gode i forliset efter Toys’R’Us derovre. I Danmark er det stort set samme beløb, 183 mio. kr., som Lego mener at have krav på i konkursboet efter Top-Toy.

Lego løfter i forbindelse med regnskabet sløret for en aggressiv strategi ind i forskellige vækstmarkeder.

»I Kina vil selskabet accelerere sin ekspansion og åbne 80 butikker i 18 byer i løbet af 2019, begyndende med en ny ”flagship store” i Beijing, som åbnede den 22. februar. Koncernen vil desuden øge sin tilstedeværelse i Mellemøsten og udforske mulighederne i nye markeder med en stor og voksende middelklassebefolkning, f.eks. Indien,« fremgår det af Legos pressemeddelelse.

I 2018 formåede Lego at øge sine markedsandele over alt. I alle markeder voksede omsætningen for den danske legetøjskoncern - med etcifrede vækstrater i USA og Vesteuropa og med »stærke tocifrede« vækstrater i Kina.

Lego fik i 2018 et driftsoverskud på 10,8 mia. kr., og dermed fastholder selskabet sin overskudsgrad på 29,7 pct. Ledelsen forklarer det med en kombination af salgsfremgang, »balanceret med et fortsat fokus på at investere i fremtiden.«

Udviklingen i 2018 er stadig milevidt fra de vækstrater på over 25 pct., som ledte op til håndbremsevendingen i 2017. Der stod det klart, at kunderne i optimisme over den ene Lego-succes efter den anden havde købt for meget ind, så lagrene bugnede, og de ikke ville købe mere nyt ind.

Lego var blevet for overvægtig og tung i organisationen. Derfor besluttede Niels B. Christiansens forgænger, Jørgen Vig Knudstorp som sin sidste gerning i september 2017 at bebude en fyringsrunde på 1.400 stillinger på globalt plan, svarende til en reduktion af staben på 8 pct.

Legos topchef, Niels B. Christiansen, der satte sig på chefstolen i efteråret 2017, bebudede efter halvårsregnskabet, at 2018 ville blive et stabiliseringsår.