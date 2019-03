Peter Aalbæk og Lars von Trier har fået godkendt lokalplanen, der baner vejen for et storstilet boligprojekt.

Peter Aalbæk og Lars von Trier er klar med et projekt, der intet har med biograflærredet eller røde løbere at gøre.

Filmskaberne vil skabe en selvforsynende økolandsby ved Filmbyen i Avedøre, hvor Zentropa har huseret i 20 år. Her skal der opføres 47 boliger på mellem 100 og 150 kvadratmeter, fire kæmpe drivhuse, og der skal produceres økologiske fødevarer af organisk affald fra området.

Gennem det fælles ejendomsselskab Himmerige ApS har Aalbæk og von Trier i december fået godkendt en lokalplan i Hvidovre Kommune, som muliggør projektet.

Igennem bl.a. en annonce med overskriften »47 boliger og 2 tosser søger investorer« leder de to filmmagere nu efter pengefolk, som vil være med til at løfte den storstilede satsning.

»Vi gør lige som med vores film. Vi præsenterer projektet for markedet, og så kommer der forhåbentligt nogen og byder på det,« forklarer Peter Aalbæk til Finans.

Han aner ikke noget om, hvor meget der skal hentes hjem fra investorer, før projektet bliver realiseret. Han aner heller ikke, hvor meget de enkelte lejligheder kommer til at koste, hvis projektet bliver gennemført.

»Jeg er fuldstændig blank, for jeg ved ikke en brik om det område. Jeg håber, at der kommer en investor med et hjerte af guld og en pung af samme materiale. Det skal være som en glemt maya-by, og min vision er, at det skal være grønt og selvforsynende. Men hvordan vi kommer dertil, har jeg ingen begreber om,« siger Peter Aalbæk til Finans.

Opdræt af planter, fisk, kaniner og duer skal levere en stor del af fødevareforsyningen i økolandsbyen, og alle boligernes facader skal enten høste energi fra solen eller bruges til at dyrke fødevarer.

»Vi kan ikke være pisseligeglade med kloden og vores børnebørn. Nogen vil måske sige, at jeg prøver at kompensere for alle de ulykker, jeg har lavet. Men jeg synes i det mindste, at vi skal prøve at rette op på nogle af de fejl, vi har lavet,« lyder det fra Peter Aalbæk.

Projektet er det største, han nogensinde har kastet sig ud i.

»Jeg har brugt alt, hvad jeg har på projektet. Jeg har sat alt på ét bræt,« siger Peter Aalbæk.

Hvor meget har du brugt på projektet?

»Alt for meget. Hvis jeg fortæller dig det, så dør du af grin. Jeg får det aldrig hjem igen. Det ville være for sindssygt, hvis jeg fik det hjem igen,« siger han.

Den rutinerede filmmand regner ikke selv med at flytte ind i én af de 47 boliger, da han har også har gang i et andet boligprojekt i Herfølge, hvor han vil omdanne sit eget landbrug til en lignende økolandsby med egen møntfod.

»Hvad er det for et fingeraftryk, min generation har sat på kloden? Vi har bare raget til os. Det er så hult, så nu prøver vi at gøre noget ved det,« lyder det reflekterende fra Aalbæk.

Skal Lars bo der?

»Jeg tror ikke, at der er nogen der vil bo ved siden af Lars.«

Har I en deadline for, hvornår finansieringen skal være på plads?

»Når der er to investorer, og den ene ikke vil byde højere. Når den ene siger, at nu stopper vi.«