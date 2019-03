Pizzakæden Dominos er gået konkurs i Danmark, lyder det fra en telefonsvarer, når man ringer til selskabet.

Sultne pizzakunder bliver skuffede lørdag, hvis de forsøger at stille sulten fra kæden Domino's Pizza.

Når man ringer til selskabets restauranter, bliver man mødt af en indtalt telefonsvarer, der oplyser, at selskabet er gået konkurs i Danmark.

Beskeden er den samme i flere af restauranterne. Pizzakædens hjemmeside i Danmark er ligeledes nede.

Domino's Pizza stammer fra USA, og det er kun den danske del af kæden, der er lukket.

I efteråret sidste år blev der i blandt andet B.T. trykt en række historier om dårlig hygiejne i flere af restauranterne i Domino's-kæden.

Herefter forsøgte flere af dem at skifte cvr-nummer, hvilket formelt set er et ejerskifte. Det giver samtidig de formelt nye ejere en mulighed for at vælge frit, om de vil vise de gamle smileyrapporter til kunderne.