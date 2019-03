Med massive investeringer i elbiler og digitale styresystemer vil den tyske bilindustri støtte EU i bestræbelserne for at nå centrale klimamål, skriver Reuters.

Tyske bilproducenter kommer i løbet af de næste tre år til at investere 430 mia. kr. i elbiler og automatiserede køretøjer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Vi investerer over 40 mia. euro i elektrisk mobilitet over de næste tre år og yderligere 18 mia. euro i digitalisering og automatiseret kørsel,« siger Bernhard Mattes, topchef i de tyske bilselskabers brancheforbund, VDA.

Udmeldingen kommer få dage før den årlige bilmesse The Geneva International Motor Show, som løber fra den 7.-17. marts. Her vil en række bilproducenter præsentere de seneste modeller og koncepter.

»Indsatsen for elektrisk mobilitet i Europa er i fremdrift. Ellers vil det ikke være muligt at nå EU's mål om at reducere CO2-udledningen inden 2030,« lyder det fra Bernhard Mattes.

Han tilføjer, at der fra de tyske produktionsbånd fremover skal udrulles en højere andel af elbiler end gennemsnittet i EU.