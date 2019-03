Lars Seier køber kæmpe luns af Parken

Seier Capital, som Saxo Bank-medstifteren Lars Seier ejer, har købt 22,6 pct. af Parken Sport & Entertainment.

En betydelig del af Parken Sport & Entertainment er kommet på nye hænder.

Saxo Bank-rigmanden Lars Seier Christensen har gennem sit investeringsselskab Seier Capital købt 22,55 pct. af aktierne i underholdningskoncernen, som blandt andet ejer fodboldklubben F.C. København, Danmarks største fodboldstadion Telia Parken og Lalandia.

Det svarer til 2,2 millioner aktier, der ved mandagens lukkekurs har en værdi af 221,8 mio. kr.

Også storaktionær Erik Skjærbæk har købt sin ejerandel større. Med 650.000 aktier yderligere til en værdi af 65 mio. kr. sidder han nu på 29,8 procent af underholdningskoncernen.

Samtidig fremgår det, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke længere ejer aktier i Parken Sport & Entertainment.

Den 7. februar skrev erhvervsmediet InsideBusiness, at en gruppe kapitalstærke udenlandske investorer var interesserede i at overtage det danske selskab og ikke mindst Lønmodtagernes Dyrtidsfonds ejerandel på over 29 pct.

Udover Lars Seier og Erik Skjærbæk sidder også Karl Peter K. Sørensen på omkring en femtedel af aktierne i Parken Sport & Entertainment.



Lars Seier har også gennem Seier Capital ejerandele i michelinrestauranten Geranium, fodbold-appen Kiggit og Rungsted Ishokey. Den kendte erhvervsmand var medejer af Jesper ’Kasi’ Nielsens smykkeeventyr Endless Jewelry, som gik konkurs i 2016.