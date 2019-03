Dansk firma med kendte mærker er gået konkurs

Et frasalg af rettighederne til det populære mærke New Balance har været medvirkende til en konkurs for den internationale koncern Active Sportswear.

Active Sportswear, der sælger en række velkendte brands i ind- og udland, er taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Brønderslev.

Det oplyser advokat Nicolai Dyhr fra Horten til Finans. Han er blevet indsat som kurator i konkursboet.

»Baggrunden for konkursen er udskiftninger i ledelsen, og at man solgte rettighederne til New Balance fra for et par år siden med markant tab af omsætning til følge,« skriver Nicolai Dyhr i en kommentar til Finans.

Han arbejder nu på at sælge Active Sportswears aktiver bedst muligt til interesserede købere.

Ejet af en kapitalfond Active Sportswear International, der er baseret i Brønderslev, producerer og sælger egne sportsmærker samt distribuerer andre producenters mærker.

Fra årsskiftet 2017 mistede selskabet det internationale agentur på New Balance, og som følge af det vil selskabet fokusere mere på sine egne mærker.

Active Sportswear International er ejet af kapitalfonden Greystone Capital. Hertil ejer en række partnere mindre portioner af selskabet.

Active Sportswear er stiftet i 1987 og er en international koncern med datterselskaber i flere lande, heriblandt Norge, Sverige og Hong Kong. Herfra har man solgt egne udviklede brands som børnetøjsmærket Color Kids, friluftsmærket Kilmanock og badmintonmærket Forza.

Derudover har Active Sportswear også haft internationale rettigheder til at sælge tennismærket Babolat og indtil for et par år siden det populære sportsbrand New Balance.

Som kurator Nicolai Dyhr henviser til, har netop afhændelsen af New Balance-rettighederne gjort ondt på Active Sportswear. Det fremgår også af det seneste årsregnskab fra 2017, hvor det blev til et underskud på 300.000 kr.

»Selskabet har i 2017 været negativt påvirket af konsekvenserne omkring afviklingen af New Balance-aktiviteten. Selskabets kreditfaciliteter i bank opretholdes, og det er ledelsens forventning, at disse er tilstrækkelige til at drive selskabet i 2018,« står der i det seneste regnskab.

Gennem en årrække ejede Active Sportswear også sportsbrandet H2O, som dog blev solgt fra i 2012.

Active Sportswear-koncernen beskæftigede i det seneste årsregnskab 94 fuldtidsansatte medarbejdere. Ejerne er kapitalfonden Greystone Capital, medstifteren John Mark Jensen og arvingen til den nu afdøde og legendariske danske fodboldspiller Harald Nielsen.

Datterselskabet i Norge er også gået konkurs, fremgår det af hjemmesiden forvalt.no, ligesom det danske driftsselskab har skiftet navn fra Active Sportswear Int. A/S til Selskabet af 27. Februar 2019 A/S.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Nederby Svenningsen, adm. direktør i Greystone Capital og bestyrelsesformand i Active Sportswear, men han henviser til kurator Nicolai Dyhr.