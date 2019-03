Uro om tolke: Riskærs søn skal oversætte for politi og domstole for en halv mia. kr.

Alt kører efter planen, oplyser Rigspolitiet, efter at flere hundrede tolke har erklæret boykot mod firma, der skal oversætte for bl.a. politiet og domstolene fra den 1. april.

Næsten 600 tolke nægter at arbejde for firmaet EasyTranslate, der om mindre end en måned skal levere oversætterydelser til bl.a. politiet og domstolene.

Firmaet er ejet af og drives af Klaus Riskær Pedersens søn Frederik Riskær Pedersen samt Peter Ladegaard, og sidste år vandt EasyTranslate et udbud om tolkning og oversættelser til en række myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kontrakten har en værdi til omkring 520 mio. kr., men tolkene er utilfredse med, at taksterne for deres bistand er blevet sat ned, og derfor vil de ikke arbejde sammen med EasyTranslate. F.eks. falder linjebetalingen for de bedste tolke fra ca. 24 til 10 kr. pr. linje og betalingen for en times telefontolkning falder fra 589 til 400 kr.

Easytranslate er etableret af Frederik Riskær Pedersen og Peter Ladegaard i 2010, og de ejer firmaet sammen med Anne-Mette Sølbeck, Frederik Riskær Pedersens mor.



Ifølge Peter Ladegaard havde firmaet i 2018 80 medarbejdere og en omsætning på knap 100 mio. kr.



I 2018 vandt selskabet et udbud om at levere tolke og oversættelser til myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.



Aftalen er 2-årig og kan udvides med yderligere 2 år. Den samlede værdi af aftalen er ca. 520 mio. kr.



HK, der er fagforbind for nogle af tolkene, tvivler desuden på, at firmaet kan skaffe tilstrækkeligt kvalificerede tolke, inden det overtager opgaven den 1. april, og forbundet har bedt om foretræde for Folketingets Retsudvalg senere i denne måned for at advare om situationen:

»Hvis der opstår et kæmpe problem, så skal ingen komme og sige, at de ikke var advaret,« siger René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har flere gange oplyst til Folketinget, at alt ifølge EasyTranslate forløber efter planen, og det er stadig tilfældet, oplyser Rigspolitiet.

»Den samlede implementeringsproces af den nye rammeaftale forløber indtil videre planmæssigt,« siger Rigspolitiets koncernstyringsdirektør Thomas Østrup Møller.

EasyTranslate skal ifølge egne beregninger bruge 600-650 tolke, og onsdag var 679 tolke »i gang med rekrutteringsprocessen«. Heraf er 391 tolke »klar til at arbejde på opgaven«, oplyser EasyTranslate til Finans.

Hidtil er tolkene blevet rekvireret fra en liste udarbejdet af Rigspolitiet med omkring 1.800 tolke.

Knap 600 tolke har i skrivende stund skrevet under på en online-erklæring om, at de ikke vil arbejde under de vilkår, som udbuddet har resulteret i, og situationen vækker bekymring i bl.a. Advokatrådet, der frygter, at det er de dygtige og erfarne tolke, der ikke vil være med.

»Det er det forkerte sted at skrue ned for kvaliteten. I sidste ende handler det om borgerens retssikkerhed,« siger rådsmedlem Charlotte Krarup.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater deler »i allerhøjeste grad« bekymringen fra bl.a. HK og tolkene, siger formand Kristian Mølgaard:

»Det er mange af dem, jeg opfatter som de dygtigste, som jeg også opfatter, ikke er interesserede i at fortsætte under det nye, og det er i hvert fald ikke betryggende.«

Tolkene skal igennem en ansættelsestest for at sikre kvaliteten, og Peter Ladegaard fra EasyTranslate påpeger, at firmaet allerede med det nuværende antal tolke i rekrutteringsprocessen er godt på vej til at være på plads inden premieren den 1. april.

»Vi er fortrøstningsfulde om, at vi kan løfte denne opgave,« oplyser han i et skriftligt svar.