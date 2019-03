Tidligere Paradis-boss tjener millioner på ladcykler

Amladcykler er de seneste år vokset markant på at sælge familievenlige ladcykler til en lavere pris end mange konkurrenter.

De kører i massevis på stierne rundt om i Danmark.

Ladcyklen har erstattet bil nummer to i mange familier, og den trend kommer naturligvis nogle aktører i branchen særligt til gode.

Én af dem er det danske firma Andersen & Meldgaard ApS, der står bag mærket Amladcykler.

Anpartsselskabet blev stiftet i 2016 og har i de første to regnskabsår haft et overskud på omkring 2 mio. kr. Det overskud blev i 2018 mere end fordoblet til 5,5 mio. kr.

Men der skal det ikke stoppe. Det fortæller Amladcyklers direktør og ejer, Martin Andersen, der i øvrigt har en fortid som topchef og medejer af iskæden Paradis Is.

»Vi fordobler vores salg år for år, og forventningen er, at det skal fortsætte i 2019. Men vores ambition er bestemt ikke kun at tjene penge, men også at tilbyde mange en god cykel til relativt billige penge,« siger han.

Jeres ladcykler sælges til den halve pris af, hvad nogle af jeres konkurrenter tager for deres cykler. Hvordan kan det lade sig gøre?

»Jeg vil vende den om og sige, at jeg ikke forstår, hvorfor nogle af vores konkurrenter skal tage op mod 30.000 kr. for en ladcykel,« siger Martin Andersen.

Han forklarer, at Amladcykler kan sælge cyklerne til den lave pris, fordi cyklerne selv bliver håndbygget og samlet på en fabrik i Veksø af reservedele fra andre lande. Dermed sparer Amladcykler nogle mellemled og altså på den måde mange omkostninger.

Cyklerne sælges primært gennem showrooms rundt om i landet og på Amladcyklers egen webshop.

En anden hemmelighed bag Amladcyklers succes er, at virksomheden har gjort Google, Facebook og Instagram til de bedste legekammerater i forsøget på at nå forbrugerne gennem markedsføring og søgemaskineoptimering.

Selvom Amladcykler umiddelbart kunne lyde som en ung virksomhed, har den faktisk rødder helt tilbage til 1992.

Dengang begyndte ladcykelforretningen som en kældergesjæft under navnet Danma hjemme hos parret Martin Andersen og Charlotte Meldgaard. Kort efter kom forretningspartneren Søren Pedersen til.

I mange år blev forretningen drevet som en enkeltmandsvirksomhed og et hobbyprojekt. Lysten til at gøre det til en fuldtidsbeskæftigelse vandt dog ind, som årene gik. Et anpartsselskab blev stiftet i 2016, og Martin Andersen sagde kort derefter op som topchef i Paradis Is.

De har han ikke fortrudt siden.

For ikke nok med, at Amladcykler har taget det danske marked med storm. Nu er virksomheden også ved at gøre sig til i Sverige, Norge og måske England, afhængigt af udkommet af brexit.

»Vi har også en drøm om Tyskland, men det er ikke planen lige nu. Det er de andre lande, vi i første omgang satser på,« siger Martin Andersen.