»Jeg ville ikke risikere at sidde som 65- eller 70-årig med en virksomhed, hvor der ikke er nogen planer for fremtiden,« sagde direktør Søren Mark Andersen om salget af han og makkerens hurtigtvoksende virksomhed Toppac.

Søren Mark Andersen og Michael Lindhard Jensen er ikke to navne, der vækker genklang i den brede del af befolkningen.

Men hvad betyder det også, når man har opbygget et stort dansk industrifirma, solgt det for en formue og nu begge kan kalde sig trecifrede mangemillionærer?

I januar sidste år solgte Søren Mark Andersen og Michael Lindhard Jensen deres firma Toppac, der fremstiller sprøjtestøbt plast til fødevareindustrien, til Færch-familien.

Salgsprisen var hemmelig. Men et nyt regnskab fra Toppac Holding ApS afslører, at salget indbragte duoen i omegnen af 250 mio. kr.

Næsten hele molevitten - 200 mio. kr. - udloddes som udbytte, fremgår det.

Søren Mark Andersen stiftede Toppac i 2002. Selskabet med hovedsæde i Randers er siden vokset eksplosivt, og det fik sidste år Færch-familien til at købe 80 pct. af aktierne i selskabet.

Søren Mark Andersen og Michael Lindhard Jensen ejer fortsat de resterende 20 pct.

»Jeg ville ikke risikere at sidde som 65- eller 70-årig med en virksomhed, hvor der ikke er nogen planer for fremtiden. Vi er en iværksættervirksomhed, der har haft fuld drøn på i 15 år, men nu er vi begyndt at blive en mere global spiller med 90 pct. eksport, og med Færchs gode kendskab til branchen kan vi fortsætte med at vokse,« sagde Søren Mark Andersen til Ritzau Finans i forbindelse med salget.

Køberen af Toppac var et datterselskab af Færch Kapital, der er ejet af Bjarke Færch og hans mor, Lone Færch. De er en del af den meget velhavende Færch-familie, der har skabt en formue fra Skandinavisk Tobakskompagni og Færch Plast.

Toppac producerer plastikemballage til fødevareindustrien og er specialist i at støbe etiketter direkte ind i emballagen - i fagsproget kaldet ’in mould labelling’.

I det seneste regnskabsår for 2016/17 tjente Toppac 21 mio. kr. efter skat.