Far og søn købte tøjfirma - millionerne ruller ind

To nordjyske handelsmænd tog en chance og købte rettighederne til vennens tøjfirma. Det er blevet en indbringende beslutning.

Peter Høfler og hans far Georg Høfler lever op til rygtet om, at jyder er dygtige handelsfolk.

I 2003 købte far og søn rettighederne til det amerikanske T-shirt-mærke Tee Jays. Det skulle vise sig at blive en indbringende forretning.

I et nyt årsregnskab kan Tee Jays endnu engang fremvise rekordindtjening. Det familieejede tøjfirma fra Svenstrup lidt uden for Aalborg tjente 27 mio. kr. efter skat - det suverænt bedste resultat nogensinde.

Bruttofortjenesten rundede for første gang 50 mio. kr.

»Resultatet er i overensstemmelse med det forventede i seneste offentliggjorte årsrapport og anses for tilfredsstillende,« lyder det i regnskabet.

Peter og Georg Høfler købte Tee Jays-brandet efter mange års samarbejde med selskabets amerikanske grundlægger, Terry Wylie.

I dag sælger far og søn T-shirts, poloer og jakker for et trecifret millionbeløb årligt.

»Vi er helt nede i materien. Det er både ved vores kunder og leverandører. Vi arbejder meget langsigtet i vores samarbejder, og det giver en ro og et kendskab til ens virksomhed. Vi har jo altid været med i dagligdagen - far og jeg,« sagde direktør Peter Høfler sidste år til Finans.

Målet for far og søn har altid været at producere T-shirts, som konkurrerer på kvalitet og ikke pris. Den strategi ser ud til at betale sig.

Med den store succes følger også interesse fra potentielle købere af virksomheden, har Peter Høfler tidligere erkendt. Indtil videre har de fået et klart nej - af en simpel grund:

»Fordi jeg synes, det er sjovt det her. Og vi er gode til det, vi laver. Jeg føler ikke, at vi pt. har behov for at få noget nyt benzin på motoren. Nu er det også anden generation af firmaet, så der er også en del følelser med,« har Peter Høfler forklaret.

Den nordjyske tøjmand ejer i dag 100 pct. af Tee Jays. Han har to børn, som han gerne så videreføre virksomheden, men ikke for enhver pris.

»Det ville gøre mig stolt, men derved ikke sagt, at det er sådan, det kommer til at ende. Det er en anden virksomhed, end jeg overtog fra min far, så det er også pludseligt blevet en større kartoffel at få mellem hænderne. Der er både noget, der hedder evner og lyst,« har han tidligere sagt.