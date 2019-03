Elbilejere skal snart dykke dybere i lommerne, når de skal betale for strøm. Afgiften stiger markant i 2020.

Har du en elbil, eller overvejer du at købe en, så skal du snart regne med et større budget til strøm. Den 1. januar 2020 bliver det dyrere for selskaber at sælge strøm til elbilejere i Danmark.

Årsagen skal findes i en særlig undtagelse i elafgiftsloven, der fratager ladestander-selskaber retten til billig strøm gennem den såkaldte processtrøms-ordning, skriver Ingeniøren.

Lidt forenklet betyder det, at den strøm, som elbiler skal bruge fra ladestandere, går glip af den billigere afgift på strøm, som andre aktører i den danske industri ellers kan nyde godt af. Alt fra frisørsaloner til olieraffinaderier anvender processtrøm.

Særreglen undtager dog firmaer, der sælger strøm til elbiler.

Afgiften på strøm til de kommercielle ladestandere vil stige fra 0,4 øre per kWh til 88,4 øre per kWh. Sidstnævnte er det samme, som de danske husholdninger betaler.

»Jeg kan roligt sige, at villigheden til at købe en elbil ikke bliver større, når prisen på el til opladning stiger,« siger professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet Mogens Fosgerau til Ingeniøren. Han tilføjer, at det allerede står rigeligt skidt til med elbils-salget i Danmark.



E.ON, der bl.a. har Danmarks største ladenetværk til elbiler, oplyser, at el i ladestandere over hele landet vil blive mindst dobbelt så dyr som direkte konsekvens af den højere elafgift.

Markedsreguleringschef hos E.ON. mener, at det vil være ret alvorligt og gøre det dyrere at køre elbil. Han kalder de nye priser for en »afgiftsbombe«.

Skatteministeriets seneste beregninger viser, at hvis selskaber som E.ON fortsat får lov at sælge billig strøm vil staten gå glip af 30 millioner kroner i 2020 i manglende elafgifter. Deraf kommer afgiftsstigningen.