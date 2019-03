Norwegian om aflyste fly: Det vil påvirke »nogle tusind« passagerer

At tage 18 fly ud af driften kan ikke undgå at ramme en større gruppe passagerer de næste par dage.

Sille Wulff Mortensen, født 1982, er journalist på Finans. Hun har læst journalistik og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet og Copenhagen Business School og blev færdig kandidat i 2010. Her fra har hun arbejdet på dagbladet Børsen og borsen.dk, hvor hendes stofområder talte virksomheder og økonomi. I 2014 blev hun ansat på Finans, hvor hun primært skriver om ledelse, ledere og karriere. I sin fritid er Sille en ihærdig løber, men skal det for alvor være sjovt, mener hun, at der skal et par ski under fødderne. Og så har hun efter knap tyve års pause genoptaget klaverspillet – til stor fornøjelse for hende selv.

Det kan betyde visse forskydninger i trafikken, men ikke de store forsinkelser, at Norwegian tager sine Boeing 737 Max-fly ud af drift i en periode. Øvelsen vil ramme »nogle tusinde passagerer.«





Det forklarer kommunikationschef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til flere norske medier.





»Men der er ikke tale om større forstyrrelser,« tilføjer han til E24.





Det norske flyselskab har en flåde på 132 såkaldte Boeing 737-fly og heraf er det 18, der er af typen Max, som nu er taget ud af drift.





De øvrige 114 er stadig i normal trafik, og det betyder blandt andet, at der ikke er behov for at leje erstatningsfly ind, forklarer Lasse Sandaker-Nielsen.





Det er primært ruter i Europa, der vil blive påvirket og på de ruter, hvor der er mange afgange, vil løsningen fx blive at slå flere afgange sammen.





Det ikke kan undgå at påvirke en gruppe passagerer på den ene eller anden, siger Lasse Sandaker-Nielsen til NRK.





»Vi taler nok om nogle tusind de kommende dage, men de nøjagtige tal, sidder vi ikke med nu,« siger han.





Norwegian har ligesom flere andre flyselskaber og luftfartsmyndighederne i flere lande besluttet, at der ikke skal flyves med Boeings 737 MAX 8-model før man har undersøgt et flystyrt, der fandt sted i weekenden i Etiopien.





Her forulykkede netop et Boeing 737 MAX 8-fly kort tid efter, at det var lettet. Det var anden gang på under fem måneder, at et fly af netop den type styrtede ned. Den første ulykke fandt sted i Indonesien. Begge gange omkom alle ombord, og årsagen til ulykkerne er endnu uvist.





Norwegians aktier faldt omkring 4 pct. tirsdag.





Analytikere påpeger over for norske Dagens Næringsliv, at det kunne se værre ud for det norske lavprisselskab.





Dels er marts måned ikke den travleste for flyselskaberne og dels kan Boeing ende med at skulle betale kompensation til det norske flyselskab.

Norwegian skriver i en meddelelse, at selskabet vil opdatere sine passagerer om ændringer på SMS og på selskabets hjemmeside så ofte, det er nødvendigt.

Også blandt andet Icelandair og TUI besluttede i løbet af tirsdagen at grounde deres 737 MAX 8-fly.