Vinduesfamilie fra Mors er blevet 255 mio. kr. rigere

Salget af Outrup Vinduer & Døre har sendt et trecifret millionbeløb i lommen på den tidligere ejer og hans familie.

En ukendt erhvervsmand fra Mors og hans familie er på tre år blevet 255 mio. kr. rigere. Årsagen: Et stort salg af hele familiens livsværk.

For tre år siden begyndte Mogens Ringgaard at sælge ud af aktierne i Mors-virksomheden Outrup Vinduer & Døre, som hans far i sin tid grundlagde. Køberen var Inwido, der er Europas største producent af vinduer og døre.

Aftalen var, at Inwido over de næste to år skulle overtage resten af virksomheden. Det er nu sket.

Salget har indbragt Mogens Ringgaard og hans familie 255 mio. kr. Det viser et nyt regnskab fra familiens holdingselskab, Holmegaard Mors ApS.

Egenkapitalen i familiens holdingselskab er nu på 314 mio. kr.

Mogens Ringgaard var indtil for et år siden fortsat adm. direktør i Outrup Vinduer & Døre, men er i dag helt ude af virksomheden. Den velhavende erhvervsmand overtog Outrup Vinduer & Døre efter sin far Harry Ringgaard, der grundlagde firmaet i 1968.

I dag har virksomheden, der fremstiller og sælger døre i Danmark, over 150 medarbejdere i Outrup på Mors og omsætter årligt for cirka 200 mio. kr.

Inwido-koncernen har hovedsæde i Malmø og har ca. 3.300 ansatte, hvoraf omkring 800 arbejder i den danske del af forretningen. I forvejen ejer Inwido 20 vinduesmærker, heriblandt en række danske.