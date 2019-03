NemID bliver lagt i graven: Nets vinder storkontrakt og skal lave efterfølgeren

Fra og med sommeren 2021 bliver NemID erstattet af en ny digital id-løsning kaldet MitID. Det bliver Nets, der skal levere den nye løsning. Kontrakten har en værdi af knap 940 mio. kr.

Danskerne skal fra sommeren 2021 vinke farvel til det kendte pap-nøglekort og i stedet vænne sig til en ny digital id-løsning, når NemID bliver erstattet af det nye MitID.

Bag MitID står den offentlige sektor og de danske banker, og det er Nets, der har vundet udbuddet om at levere den nye løsning.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Med MitID sørger vi for, at den nationale, digitale infrastruktur også fremadrettet vil være et stærkt fundament for det digitale Danmark. Samtidig sikrer vi, at brugerne fortsat kun har ét sikkert, digitalt ID, som de er trygge ved at bruge. Det er en vigtig brik i den gode relation mellem offentlige myndigheder, borgere og virksomheder,« siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

