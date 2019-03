Det aarhusianske madmarked er på kort tid blevet en millionsucces.

Det populære madmarked Aarhus Street Food er blevet en bragende succes.

Det aarhusianske madmarked er netop kommet med et nyt regnskab, som viser et resultat efter skat på 6,1 mio. kr. - godt 1 mio. kr. mere end året forinden.

Resultatet er stifter og medejer Britt Vorre godt tilfreds med.

»Vores regnskab afspejler vores succes. Vi har været heldige at ramme ned i noget, som aarhusianerne ville bruge lige fra start,« siger hun.

I alt 25 stande med mad og drikkevarer fra alle verdens egne er samlet i Garagen på Ny Banegårdsgade i det centrale Aarhus. Den store hal blev tidligere brugt som busgarage.

Lige fra begyndelsen har Aarhus Street Food været tænkt som et sted, hvor alle kan komme. Britt Vorre tror også, at det er med til at skabe et godt resultat.

»Det er ligegyldigt, om man kommer efter træning, eller inden man skal i byen. Vi er folkelige, og det gør, at det går godt,« siger hun.

Krav til madboderne Køkkenet skal bruge friske råvarer - gerne i sæson

Maden skal være hjemmelavet

Køkkenet skal sælge minimum ét mættende måltid til 50 kr.

Køkkenejeren skal have sin daglige gang i boden

Madboderne skal være originale og udbuddet skal være forskelligt Kilde: Aarhus Street Food

Når ægteparret er i udlandet med deres familie, spiser de altid ved foodtrucks og gadekøkkener. De fik idéen til Aarhus Street Food efter et besøg på det store madmarked Borough Market i London.

Aarhus Street Food holder fast i at være madmarked, og 2019 byder på nye køkkener. Det seneste nye er et latinamerikansk køkken, der laver mad over åben ild.

Madmarkedet slog dørene op i 2016, hvor der dengang kun var otte forskellige køkkener.

Virksomheden sluttede det seneste regnskabsår af med en egenkapital på 6,8 mio. kr. i forhold til egenkapitalen på 4,6 mio. kr. i 2017.