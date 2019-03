Danskejet kæmpelandbrug får underskud på 100 mio. kr. og tømmer staldene

Et dundrende undeskud og frygten for svinepest får nu landbrugsgiganten Scandinavian Farms til at tømme staldene. Mens svinepesten raser, beholder farmen kun en "Noahs Ark" besætning.

Den danskejede landbrugsgigant Scandinavian Farms har i 2018 haft et underskud på omkring 100 mio. kr. og har valgt at nedslagte 15.000 søer og tømme staldene for slagtesvin.

Scandinavian Farms har i løbet af de seneste syv år opbygget en gigantisk svinefarm på Kinas østkyst. Farmen havde i 2018 kapacitet til at producere 300.000 slagtesvin årligt, men efter et par år med solide overskud er ulykkerne regnet ned over bedriften.

»Svinekødsnoteringen i Kina har været historisk lav, og samtidig har vi haft flere sygdomsudbrud i besætningen, hvilket har kostet dyrt. Vi har ikke selv været direkte ramt af svinepest, men udbrud i lokalområdet medførte, at vores stalde i 2018 i perioder var placeret i karantænezoner, hvilket også medførte tab,« fortæller Claus Ewers, direktør i Scandinavian Farms Invest, der ejer 72 pct. af kæmpefarmen.

De danskejede stalde var gennem en længere periode i karantænezone, hvilket resulterede i at staldene blev fyldt til bristepunktet, fordi der var forbud mod at fragte dyr ud af zonen.

Svinepest Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom.

Svinepest kan ikke smitte mennesker.

Sygdommen medfører meget høj dødelighed i de ramte svinebesætninger.

Det er ikke muligt at vaccinere mod sygdommen.

Virus kan overleve i kødprodukter og dermed spredes med madrester, som ædes af dyr.

Virus kan også spredes med gødning på eksempelvis lastbiler eller i forbindelse med handel med grise, der er smittede, men endnu ikke viser tegn på sygdommen.

Virus spredes også via vildsvin, som kan smitte hinanden eller blive syge, hvis de æder inficerede madrester.

Lande, der rammes af svinepest, afskæres straks fra en række eksportmarkeder.

Sygdommen er udbredt i Rusland, Kina, Ukraine, Baltikum, Polen, Tjekkiet, Rumænien.

Der har aldrig været udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

Allerede i november 2018 betegnede Claus Ewers perspektiverne som skræmmende, og siden er situationen kun blevet værre. Svinepesten har bredt sig som en steppebrand i Kina, hvor der konstateres udbrud med tusinder af kilometers mellemrum. Der er konstateret svinepest i fødevarer, foder og i døde svin, som er kastet i de floder, hvorfra der hentes drikkevand til blandt andet svinebedrifter. Smitten synes lige nu at være ude af kontrol, hvilket har fået ledelsen til Scandinavian Farms til at træffe en dramatisk beslutning.

»Vi har nedslagtet alle vores 15.000 søer, og tømt staldene for slagtesvin. Afvejningen har været, at vi i en periode har kørt med underskud og samtidig ser ind i et skræmmende risikobillede. Vi har selv en meget høj såkaldt biosecurity på farmene - dvs., at vi gør alt, hvad der er muligt for at holde svinepesten ude. Der er imidlertid udefrakommende faktorer, som vi ikke er herre over - herunder risikoen for at modtage inficeret foder eller drikkevand,« forklarer Claus Ewers.

Hvis der udbryder svinepest i en besætning, spreder sygdommen sig meget hurtigt, og grisene dør ofte under store lidelser. Det er ikke muligt at vaccinere mod sygdommen, og så snart den konstateres i en besætning, vil man aflive alle dyrene. På en kæmpe bedrift som Scandinavian Farms vil det imidlertid være titusindvis af dyr, der skal aflives på kort tid.

»Uanset, hvor forsigtige vi er, så er risikoen for, at vores farm bliver ramt af svinepest meget stor. Vi har besluttet, at vi ikke tør løbe den risiko. Derfor har vi gearet produktionen ned, så vi nu kun har en "Noahs Ark" besætning på omkring 5.000 hundyr. Når vi på et tidspunkt vurderer, at der er styr på situationen omkring svinepest, så er vi klar til at skrue op for produktionen igen,« siger Claus Ewers.

Kina er verdens største producent og forbruger af svinekød, og udbruddet af svinepest i landet er så voldsomt, at det ventes at få priserne på svinekød til at stige eksplosivt - både i Kina og på verdensmarkedet.