Kim Hyldahl gik fra fallent til mangemillionær - hans tøjfirma skovler penge ind

Overskuddet banker i vejret i tøjfirmaet Mos Mosh, der er specialiseret i at lave jeans til kvinder.

Den danske iværksætter og modeboss Kim Hyldahl fortsætter den imponerende vækst med modevirksomheden Mos Mosh, der især er kendt for at lave jeans til kvinder.

Et nyt regnskab afslører, at Mos Mosh i seneste regnskabsår øgede sit overskud fra 47 mio. kr. til næsten 77 mio. kr. Dermed har tøjfirmaet på tre år tjent 150 mio. kr.

Ledelsen kalder resultatet »meget tilfredsstillende« og forventer, at i år bliver endnu mere indbringende. Men de mange millioner tilfalder ikke Kim Hyldahl alene.

I 2017 solgte han 69 pct. af aktierne i Mos Mosh til den tyske kapitalfond Findos. Det indbragte Kim Hyldahl lidt over 200 mio. kr.

Kim Hyldahl gik ellers konkurs i 2010 med et andet tøjmærke og måtte sætte sit hus til salg. Men trangen til at skabe noget fik ham til at stifte tøjfirmaet Mos Mosh. Det blev en kæmpesucces.

Med bare 27 ansatte har Mos Mosh de senere år formået at skabe store millionoverskud. Selskabet har specialiseret sig i jeans, men har også udvidet sin kollektion til at tælle kjoler og toppe. Særligt det tyske marked er stort for Mos Mosh, som har mere end 700 forhandlere i landet.

Kim Hyldahl ejer fortsat 29 pct. af aktierne i Mos Mosh og får således stadig del i overskuddene - og i de millionudbytter, som Mosh Mosh forkæler aktionærerne med. I seneste regnskabsår var udbyttet 30 mio. kr.