Supermarkedskæde laver bedste resultat i 10 år

Løvbjerg lægger flere millioner til bundlinjen. Men der er ingen nye butikker på tegnebrættet.

Den familieejede supermarkedskæde Løvbjerg, der driver 15 butikker vest for Storebælt, har travlt ved kasselinjerne og tjener millioner hjem til de to ejere Erik og Carsten Løvbjerg.

Et nyt regnskab viser, at Løvbjerg i 2018 havde et overskud på 6,7 mio. kr. efter skat. Det er det bedste resultat i 10 år. Omsætningen landede på 1,04 mia. kr.

Ledelsen i Løvbjerg kalder resultatet tilfredsstillende, men nævner også en række ting, der har trukket ned. Bl.a. kostede det at lukke kædens forretning i Skanderborg.

For en måned siden fortalte adm. direktør Jesper Due til Fødevarewatch, at Løvbjerg gerne vil åbne nye butikker - men ikke har nogen konkrete planer endnu.

Løvbjergs historie går helt tilbage til 1926, da Christian Løvbjerg åbnede sin første købmandsbutik i Horsens. Siden opstarten har Løvbjerg været en familieejet virksomhed og tidligere dansk partner i discountkæden Rema 1000, som Løvbjerg ejede 50 pct. af indtil 2003.

Fra 2012-2014 tabte Løvbjerg mere end 20 mio. kr. Men de seneste fire år har kæden haft overskud.

Egenkapitalen i Løvbjerg er på 128 mio. kr. De to ejere, Erik og Carsten Løvbjerg, ejer kæden gennem private holdingselskaber.